Señor director:



Me refiero a la oportuna e interesante columna de Sergio Clavijo ‘Costos de salud y contratos a largo plazo’ (11-4-2021): 1.No debe perderse de vista que este importante debate hace referencia al ámbito de los planes voluntarios de salud, que la gente compra si quiere y puede, después de evaluar las opciones que hay en el mercado, y con pleno conocimiento de sus condiciones y de la forma como evolucionarán las tarifas en el tiempo. Por ser un mercado donde prima la autonomía de la voluntad, está bien que su supervisión se base en el principio de ‘libertad vigilada’, pues no hay ni obligatoriedad ni recursos públicos involucrados.

2.Las reflexiones del columnista sobre el carácter incompleto de algunos de estos contratos son muy interesantes, pero la solución no es necesariamente más regulación, sino más competencia. Si en el país hubiese más oferta de planes voluntarios, más competidores, más modelos contractuales y más alternativas en precios, muchas de esas preocupaciones se atenuarían. A ello contribuiría muchísimo que la Supersalud dejara de ejercer como “barrera de entrada” a nuevos productos en este subsector. Hoy en día se demora hasta tres y cuatro años para aprobar un nuevo plan de coberturas voluntarias.



3.Tampoco ayuda a ese propósito la propuesta contenida en el proyecto de reforma del sistema de salud que actualmente cursa en el Congreso, que extenderá los tentáculos supervisores de la Supersalud a conglomerados financieros e inversionistas de riesgo que –sin ser actores del sistema de salud– quieran invertir en el sector, espantando así esos capitales –e ideas– frescos.



4.En todo caso, el aumento de las primas de estos seguros voluntarios obedece a una regla elemental de la teoría del riesgo: mientras mayor riesgo, más costosa ha de ser la cobertura. En salud, de lejos, el factor que más incide en el riesgo es la edad.



5.Coincido con el columnista en que en este subsector –el de los planes plenamente voluntarios de salud– existe un arbitraje regulatorio que no es sano ni para los competidores ni para los usuarios.



6.Este interesante debate no debe opacar el hecho de que la existencia de este subsector aligera la presión sobre los recursos públicos de la salud, y por lo tanto las políticas públicas deben promoverlo y no desincentivarlo. La reforma tributaria en ciernes será un buen escenario para ello.Gustavo Morales Cobo

Presidente ejecutivo de Acemi

Bogotá

No más niños sacrificados

Señor director:



Respecto a la noticia sobre el tiroteo en una secundaria de Estados Unidos, ¿hasta cuándo serán los niños, niñas y adolescentes quienes paguen las consecuencias de la violencia y la locura de otros? Hoy en día, la violencia es un tema tan normalizado que pasamos por alto que atenta contra menores de edad, individuos que no tienen nada que ver con los miles de situaciones que terminan desencadenando atentados. La reflexión está en que desde los gobiernos exista un compromiso para poner freno a toda situación de violencia. Y se debería regular el uso de armas de fuego en países como Estados Unidos y priorizar la salud mental en los ciudadanos, pues, en muchos casos, el terrorismo se reduce a la falta de salud mental en la sociedad.Angie Vanegas

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co