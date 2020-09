A remar en el mismo sentido

Señor director:



Como madre, esposa, abuela y mujer policía, no puedo aceptar los hechos ocurridos en la capital. La pérdida de una sola vida es muy dolorosa para un grupo familiar. El caso de Javier Ordóñez es triste, pero para eso están las autoridades, para que investiguen y judicialicen a los responsables. Cada quien responde por sus actos.

Pero que este doloroso hecho sea tomado como el florero de Llorente para acabar con lo que unos desadaptados sociales encuentren a su paso no tiene ninguna justificación, pues se siguen generando más pérdidas de vidas y heridos entre policías y manifestantes e incremento de la inseguridad, pues hay bandas organizadas atracando el SITP con armas de fuego y CAI incendiados, algunos con los miembros de la Policía en su interior.



En la Policía la mayoría es gente muy buena, trabajadora y consagrada a servir a la comunidad. Debemos apoyarla, como están haciendo algunas comunidades, y combatir el vandalismo con decisión y entereza para que no reinen la violencia y el caos.



Ojalá que las autoridades correspondientes aclaren muy pronto los hechos. Pero todos rememos en el mismo sentido para evitar que los violentos y los grupos al margen de la ley saquen provecho de este lamentable suceso.Luz E. Cuartas Zapata

Homenaje a las víctimas

El domingo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocó un homenaje por las víctimas de la violencia suscitada a raíz de la muerte de Javier Ordóñez. López ofreció perdón a las familias de 10 muertos inocentes. La Sinfónica de la Policía hizo presencia con un emotivo concierto, sumada a otros artistas.



Este acto ha generado críticas por considerarse politiquero. Si fue así, ¿por qué el Gobierno mandó representación, en lugar de hacer presencia el presidente Iván Duque? Los egos del Ejecutivo y el Distrito están en un continuo rifirrafe, que poco les sirve a Bogotá y, por extensión, al país.



Es inminente la reforma de la Policía, y la discusión sobre si la Institución debe depender del Ministerio de Defensa, como sucede hoy, o del Interior es insustancial; igual no es cuestión de cartera, sino de renovación. Las familias de las víctimas reconocieron que no todos los policías se exceden en sus funciones y que son más los honestos que los desquiciados.Helena Manrique Romero

Los colombianos en el Tour

Teníamos grandes ilusiones de que este año, de nuevo, la camiseta amarilla del Tour de Francia llegaría a París vestida por un colombiano. Egan, Nairo, Rigoberto, Miguel Ángel López... Está muy difícil, según lo que falta y lo que ha pasado. Pero la actuación de los nuestros es muy meritoria porque hoy, escaladores ya hay en todo el mundo. Eso indica que este bello deporte del ciclismo es cada día más practicado, más emocionante y más disputado. Y que juegan condiciones, equipo y mucha suerte. Por eso, que tres o cuatro de los nuestros estén entre los diez primeros ya es ganar. Corren allí los mejores del mundo. Y representa una gran imagen para nuestro país y nuestro deporte.José Francisco Piñeres

