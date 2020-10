El llamado del Papa

Señor director:



Muy complacido de que, en medio de tantos temas superficiales y otros de incitación al odio, a la violencia y a crear confusión, surjan voces con llamados universales como cada una de las palabras del papa Francisco en su inspirada encíclica Fratelli tutti.

También conforta que periodistas como ustedes dediquen páginas con excelentes reflexiones como su editorial de este domingo, con acertada puntualización de los magistrales temas tratados por el pontífice. Qué bien haber resaltado para corregir la desesperada “radiografía del mundo actual”, que lamenta el Papa.



Importante destacar, también, los llamados del Papa por encima de toda parcialidad, a desechar el desbordado socialismo y el liberalismo económico radical nacidos de un individualismo exacerbado. Qué bien exaltar el llamado pontificio para cultivar, en cambio, la dedicación a defender al ser humano, que goza de una dignidad inalienable.



Gran tarea nos queda de leer y poner en práctica el gran llamado del Papa y los ponderados comentarios como los de ustedes, a vivir como hermanos, desterrando ciegos odios, polarizaciones y desmedidas protestas inficionadas del destructor vandalismo.Libardo Ramírez Gómez

Obispo emérito de Garzón

Sobre una columna

Señor director:



Las afirmaciones de Zableh sobre la Biblia en su columna del sábado pasado muestran su absoluta ignorancia o su intención de tergiversación.



Dice que es un libro anacrónico. Desconoce que siendo el más vendido en la historia, hoy se continúan vendiendo 100 millones al año. Dice que es un libro misógino. Desconoce la importancia que tiene la mujer en el plan de Dios, fundamento de la familia, objeto de amor y protección por parte del hombre, quien debe tratarla cual vaso frágil.



Pero también ataca al libro sagrado de los cristianos pretendiendo convencer a sus lectores de que es un manual para la guerra y no para la vida, lo más descabellado que he oído. Si se tomara el trabajo de leer el Nuevo Testamento, encontraría la doctrina del Pacto Nuevo, el que nos toca a nosotros hoy en día, el que nos dejó Cristo en su paso por este mundo y que se resume en amarnos los unos a los otros.

Si la humanidad atendiera este nuevo pacto, el mundo sería muy distinto, ¿no les parece?William Bernal Rivera

Gastos en pandemia

Señor director:



¿En qué piensan quienes nos gobiernan, que sin tener en cuenta el desastre económico que vive el país por la pandemia proponen aumentar en doce el número de congresistas? El costo salarial anual de esta descabellada sugerencia es cercano a los cinco mil millones de pesos, sin incluir otros beneficios que tienen nuestros legisladores. Al mismo tiempo, la Alcaldía de Bogotá propone cambiar el color de los buses de azul a verde. Este inexplicable retoque supone desembolsar cinco mil trescientos millones de pesos. Sí o sí, en los dos casos, estos valores los pagará la ciudadanía vía impuestos. Qué falta de sentido común, en época de vacas flacas e inmensas necesidades del pueblo en lo social y económico.Mario Patino Morris

