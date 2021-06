Paren el paro

Señor Director:



Ante tantas pérdidas económicas, daños materiales y muertes, lo mejor que deben hacer los integrantes del llamado comité es parar el paro.

Los colombianos estamos cansados. Nunca en la historia del país había ocurrido un movimiento de más de 45 días de duración. Las consecuencias son graves: aumento de los casos de coronavirus, ante las aglomeraciones en las manifestaciones; la presencia de vándalos que causan daños en los sistemas de transporte, establecimientos comerciales, sucursales bancarias, negocios e infraestructura.



Además de los funestos bloqueos, que se han ido levantando, pero que han ocasionado escasez de algunos productos y aumento de precios en otros. Eso sin hablar de que en medio de las protestas ha habido numerosos muertos y heridos entre civiles y miembros de la Policía Nacional.



Es verdaderamente lamentable todo lo anterior. Ya el Gobierno retiró la reforma tributaria, que era la principal causa del movimiento. Se debe pensar que, como muchos lo han aseverado, los problemas de Colombia no son de ahora, son añejos y no se van a solucionar de la noche a la mañana, y se les puede ir buscando soluciones mediante un diálogo constructivo.



Jorge E. Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

La pandemia y las marchas

Señor Director:



“Mientras el mundo ve retroceder la pandemia, en el país avanza”. EL TIEMPO, sábado 12 de junio.



Se dijo con mucha razón que el paro nacional no era oportuno por el peligro que las aglomeraciones en las marchas podrían significar para la propagación del virus. Al iniciarse el mes de mayo, los contagios estaban cerca de 4.000 por día. Al terminar el mes habíamos alcanzado la cifra de 30.000 contagiados por día y el número de fallecidos en 500 diarios. La explicación: las aglomeraciones causadas en todo el país, sin las debidas precauciones, fueron aumentando el número de casos día por día. El resultado, además de las pérdidas de billones de pesos causadas a la economía del país por el vandalismo y los bloqueos de las vías, está a la vista.



Campo Elías Lizarazo Sánchez

Orden a las bicis

Señor Director:



Desde hace un par de meses, la Alcaldía de Bogotá viene promoviendo el registro de bicicletas. Es una medida plausible para una ciudad en donde a la habitual inseguridad para los ciclistas se suma la permanente amenaza del robo de sus vehículos y el consecuente temor por lo que pueda sucederles durante esas acciones delictivas. Sin embargo, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad han olvidado la reglamentación del tránsito de bicicletas o si existe, no la aplican. El desorden del tránsito de bicis es absoluto: circulan por cualquier calle en contravía, invaden andenes, no respetan los semáforos, invaden los carriles de uso exclusivo para el transporte público, circulan por las calzadas vehiculares cuando la ciclovía o la ciclorruta la tienen a pocos metros, la utilizan en los puentes peatonales, etc. Infortunadamente, ese comportamiento también lo adoptan algunos motociclistas. Es urgente que las autoridades municipales tomen medidas para ordenar esta situación antes de que se vuelva incontrolable.



Santiago Montejo Rozo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210, y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co.