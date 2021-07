El trabajo en casa llegó para quedarse

Señor director:



No sé qué será del futuro de ciudades como Bogotá, sobre todo respecto al transporte. Cada día hay menos calles, no construyen nuevas, y creo que con los gastos de pandemia se detendrán planes. Además, están llenas de huecos. Pero nuevos carros sí ruedan todos los días. Ya no caben. Y eso que hay mucha gente aún trabajando desde casa, pero se ven trancones por todo lado. Con el agravante de que están quitando vías para ciclorrutas. El metro se demora unos seis años. Escucho también que se viene pronto TransMilenio por la avenida 68. ¿Cómo será Bogotá con obras de metro y TransMilenio por la 68? Por favor, hay que planificar bien. Las empresas, por ejemplo, deben incentivar el trabajo en casa, que llegó para quedarse. Hay muchas ventajas, el transporte, la seguridad, el tiempo y, muchas veces, mejor calidad de vida, además de ahorro empresarial.Dagoberto Castaño Paredes

Libertades en Cuba

Señor director:



Lo principal en Cuba es oír al pueblo, un gran sector que está cansado de falta de libertades plenas. Que ven cómo el mundo avanza mientras ellos siguen rezagados, en especial en los adelantos tecnológicos, en derechos y en calidad de vida. Ojalá no les corten las alas hacia un mejor futuro. El sistema socialista, estilo Cuba o Venezuela, oprime. Claro, Estados Unidos debe también quitarle las sanciones que dejó Trump y, en general, el mundo debe exigir que allí haya una democracia. Es decir que imperen derechos y libertades.José Francisco Piñeres

Tapar huecos más barato

Señor director:



Señores de la Alcaldía, por favor, tapen los múltiples huecos que presentan las vías de la ciudad, que destrozan la suspensión de los vehículos y ponen en peligro la vida de las personas. Pueden aprovechar toda esa cantidad de fortachones jóvenes desocupados que piden limosna en las calles, quienes con el suministro de volquetadas de asfalto en poco tiempo pueden cumplir esa labor y de paso ganarse unos jornales que contribuyan a paliar sus necesidades.



Olviden abrir grandes licitaciones, ni costosos estudios ‘técnicos’ previos para emprender un reparcheo general de la malla vial. Hay que ser prácticos cuando ‘el palo no está para cucharas’.Héctor-Bruno Fernández Gómez

Que aprendan a cantar el himno

Señor director:



Una de las muchas cosas que necesita mejorar nuestra Selección para ir a Catar es que los jugadores aprendan a cantar bien el himno nacional. Es necesario que un buen profesor de música les enseñe a interpretar como se debe nuestro hermoso cántico nacional. Inquieta cada vez más ver el temor con el que nuestros jugadores ejecutan un destemplado himno, que bien cantado, con seguridad y orgullo, debe ser el preámbulo de un triunfo.



Se podría pensar que todo esto es apenas una acción remedial de la enseñanza musical que se ha perdido en escuelas y colegios y que todo colombiano ha debido recibir como prioridad en la asignatura de canto.Gustavo Hernández Boada

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co