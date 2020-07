Señor Director:

​

La expresión ‘alegría de leer’ no se refiere a una cartilla que, recordando tiempos pasados, usaban nuestros maestros para ilustrarnos, y que a la vez servía de filtro para mejorar la lectura y enriquecer el léxico, de por sí siempre sano, sencillo y respetuoso.

Se trata de hacer una invitación a los jóvenes estudiantes para que asumamos con alegría y entusiasmo el ejercicio de la lectura. No cuesta nada, ni en economía, ni en tiempo, solo depende de nuestra actitud personal y responsable en esta época de relativa quietud, que nos lleve a revisar los textos que enriquezcan nuestro conocimiento o para mantenernos al día con la actualidad.



Es un imperativo en el universo estudiantil y de las personas emplear gran parte del tiempo en el fabuloso y fascinante mundo de la lectura, que, además de placentero, ayuda a estar a tono con las tendencias globalizantes en las que estamos inmersos.



Jorge Luis Borges, poeta y escritor argentino, tenía en la lectura su gran pasatiempo, y en estas palabras expresó su alegría por leer: “Un día imaginé que el paraíso seria algún tipo de biblioteca”. Lo cual nos lleva a pensar en la riqueza intelectual de este eximio escritor. Jóvenes, estudiantes y demás personas: aprovechemos el tiempo libre y disfrutemos de la ‘alegría de leer’.José Escobar Cuello

Lecciones de Tasajera

Señor Director:



EL TIEMPO de 12-7-2020, en su relato sobre la tragedia Tasajera, de Puebloviejo, municipio que padece el 80 % de pobreza multidimensional, nos hizo encharcar los ojos. Una definición burda de la situación es que “sus habitantes son tan pobres que tienen que estar pendientes de que un camión se descarrile para salir a buscar algo de sustento”. Un estudio de Sandra Villardy dice que en 1967, los pescadores capturaban 27.000 toneladas de pescado y apenas 1.785 en 1987. ¿Qué pasó?



La carretera de Santa Marta a Barranquilla por la isla de Salamanca bloqueó el intercambio de aguas marinas y dulces. Entonces murieron 26.000 hectáreas de mangle y gran cantidad de peces. Por ello, el Estado tiene parte de culpa en este desastre. Se dice que en cercanías de Pasto ocurrió un volcamiento similar: los pobladores llegaron, ayudaron al rescate y a trasladar la carga a otro camión. Vale recordar que en Nariño, el Incora adelantó programas de reforma agraria para indígenas y campesinos. Esto puede marcar la diferencia.Fidel Vanegas Cantor

Defender a Jericó

Señor Director:

​

Elogiable desde todo punto de vista el artículo del exministro Manuel Rodríguez Becerra (EL TIEMPO, 12 de julio), en su categórico pronunciamiento en apoyo a los 13 municipios del suroccidente antioqueño, que denuncian el crimen ambiental que pretende adelantar la multinacional minera Anglo Gold Ashanti en la mina Quebradona, en Jericó, Támesis y municipios aledaños.



Los colombianos no podemos permitir que esta compañía siga atentando contra nuestros recursos naturales, en una región de clara vocación agrícola y potencial turístico. Confiamos en que el Gobierno y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales paren este atropello contra los pobladores de esta hermosa región. Campo Elías Ardila Cardozo





