El segundo juicio para Trump

El asalto al Congreso estadounidense por republicanos extremos, el 6 de enero de 2021, no fue suscitado precisamente por los Reyes Magos de Oriente. El máximo ‘reyezuelo’ de Occidente azuzó, convocó, incitó a la violencia en contra del Poder Legislativo, generando caos, heridos, detenidos y cuatro muertos. Donald Trump será sometido a un segundo juicio político por la Cámara Baja, pero el Senado dirá la última palabra.

Trump lleva más de seis años demostrando su misoginia, xenofobia, narcisismo, racismo y megalomanía. Dos de campaña y cuatro de gobierno. A pocos días de la posesión de Joe Biden, el 20 de enero, la zozobra se mantiene en el mundo porque no hay nada más peligroso que un loco con poder. Sobre todo cuando sea expresidente. Ha creado un “nuevo movimiento político” y dentro de cuatro años posiblemente regresaría a reinar. En todo caso, no todos los republicanos aplauden este pasado cuatrienio, y mucho menos los actos violentos.Helena Manrique Romero

Que los que cometieron el delito paguen

“Admiten denuncia contra el Estado por la masacre de La Chinita”, dice EL TIEMPO. Lo más probable es que seamos los contribuyentes quienes posteriormente debamos pagar la consecuente multimillonaria indemnización a las víctimas. A la luz de la razón, la lógica y la justicia, la demanda debería ser contra las Farc, que la perpetraron, y la reparación económica a las víctimas, pagada por sus dirigentes, hoy honorables congresistas. La justicia no debería seguir prestándose para, en aras de cuantiosas indemnizaciones, condenar a la nación por los delitos y las atrocidades que cometan los grupos armados. Que paguen los delincuentes, no los contribuyentes.Luis Iván Perdomo Cerquera

Los huecos en Chapinero

En el centro u ombligo del barrio Chapinero, calle 63 con carrera 13, lugar por donde pasan miles de vehículos diariamente, desde hace varios meses hay un enorme y profundo hueco que constituye un serio peligro para la movilidad, sin que ninguna autoridad se dé por enterada o le importen los accidentes que pueda generar. Es inadmisible que la Alcaldía no lo haya intervenido, a pesar de que está ubicado en su propia ruta de ingreso. Ojalá lo haga y recorra toda la 13 para cerciorarse de los otros tantos que hay en similares condiciones.Héctor-Bruno Fernández Gómez

Una forma de presión política

Bastante acertado el editorial (12-1-2021) ‘Revocatorias sin sentido’. Es poco oportuno apelar a este mecanismo y por lo que eso implicaría para las ya deterioradas finanzas del Estado. Aunque los organizadores saben que se trata de un intento con seguridad fallido, también es cierto que muchos ciudadanos lo toman como herramienta para ejercer presión o como una forma de deslegitimar la posición de quien ostenta el poder. Eso sin incluir el deseo que tienen algunos de tratar de hacerse visibles o como plataforma política. ¡Pa’ más na’!, como diríamos en mi tierra.Wadid Arana D.

Cartagena

