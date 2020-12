El costo de tener vivienda

Señor director:



Me refiero a los altos costos de tener una vivienda propia y digna, que para muchos colombianos será el único patrimonio conseguido durante medio siglo de duro y honrado trabajo, y el único legado a sus hijos. El impuesto predial ha vuelto a muchas familias vergonzantes al no poder pagarlo con una pensión del mínimo. El impuesto no se compadece en su tarifa con propietarios de la tercera edad que solo tienen su inmueble como única posesión.

Y ni hablar de los costos de compraventa de un inmueble. Soy una persona pensionada de clase media. Vendí mi casa de estrato 4 para comprar otra de igual valor en zona rural y tuve que pagar más de 17 millones de pesos, entre los gastos notariales, la beneficencia y registro. ¿Quién calcula dichas tarifas, con qué base? ¿Cómo es posible tener que pagar un 2 % adicional? ¿A dónde van a parar esos dineros? ¿La Superintendencia de notariado y registro tienen control sobre estos costos?Hugo Roa Rodríguez

La causa es la deforestación

Señor director:



EL TIEMPO de 10-12-2020 nos trae información sobre los derrumbes en la vía Cajamarca-Armenia como consecuencia de las lluvias, que causaron caída de 75.000 m³ de tierra. Está bien que se priorice el transporte de pasajeros y el de carga, que son los que más mueven la economía. Respecto a estos deslizamientos, también está bien la proyección de drenajes referidos por los ingenieros. No obstante, la causa fundamental es el hecho de que las montañas hayan perdido la cobertura vegetal que tenían hace unas décadas, por el mal manejo de los suelos para uso agropecuario. Muchas veces hemos escuchado de gobiernos recientes sobre los programas de reforestación, pero lo que vemos es lo contrario: destrucción de los bosques por la expansión ganadera o de cultivos ilícitos.Fidel Vanegas Cantor

La Liga Femenina

Señor director:



He visto los partidos femeninos. Qué ejemplo de pundonor, de jugar sin querer lesionar al rival, de no hacer trampa. El único objetivo es el gol, es ganar, y todo con respeto. Ojalá no cambien y se sigan demostrando esa hermandad. El triunfo de Santa Fe, muy merecido. Se necesita más respaldo para el fútbol femenino, pues lo merecen. Si siguen así, un día, cuando la gente pueda volver a los estadios, llenarán tribunas. Las mujeres conquistan todos los terrenos.Lucila González de M.

Término de sesiones

Señor director:



Termina otro periodo de sesiones del Congreso colombiano, el mismo que solo opera durante ocho meses al año, cuando su responsabilidad legislativa los obligaría a trabajar el año completo, menos dos semanas de vacaciones, como cualquier colombiano. Con ese ritmo paquidérmico en la gestión, es imposible que la totalidad de los proyectos se estudien y se resuelvan de manera oportuna, de acuerdo con las necesidades del país. En cuanto a las propuestas que no pasaron durante el año, se destacan las que tienen que ver con la reforma política, los proyectos para bajar el salario de los congresistas y el recorte de sus vacaciones.Mario Patino Morris

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co