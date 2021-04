¿Qué pasó con las hipotecas inversas?

Señor director:



A mediados del año pasado, el Gobierno Nacional anunció la creación de las llamadas hipotecas inversas, así como de las rentas vitalicias, las cuales permitirían a las personas mayores, sobre todo en esta época de pandemia, generar ingresos adicionales pignorando sus viviendas.

Una vez más, este año (EL TIEMPO, 29 de enero de 2021) el Gobierno anunció el lanzamiento de estas hipotecas por medio del joven ministro de Vivienda, quien espera “que tengamos las primeras transacciones en este primer trimestre”. Pues ya estamos a mediados de abril, y varias instituciones financieras a las que he contactado no parecen interesadas en estos productos no obstante su seguridad y rentabilidad aseguradas. En su entrevista de esta semana, en Portafolio, el ministro Malagón ni siquiera toca el tema.



Lo anterior me lleva a pensar que los anuncios han sido hechos más con el deseo que con la razón y sin consultar con las partes interesadas.Fernando Valencia

Eso tan perfecto no da tanto

Señor director:



Tristemente, la trata de personas es una constante a nivel nacional e internacional. Complejidades como la inexistencia de oportunidades laborales, la pobreza y el analfabetismo o el no acceder a niveles superiores de formación académica pueden llevar a las personas a tomar absurdas soluciones rápidas, que por lo general en vez de arreglar sus vidas las convierten en un completo infierno. Sin embargo, hay que exaltar el trabajo de las instituciones del país y extranjeras que con sus investigaciones, acciones y seguimientos oportunos han arrebatado estas víctimas, que en su mayoría son mujeres, de las garras de grupos y redes clandestinos que operan y están identificados en ciertos países.



Finalmente, así como se han logrado objetivos en esta lucha, sería muy importante reforzar el control en nuestros aeropuertos y zonas críticas de nuestro país, donde hace falta apoyo incisivo del Gobierno y las alcaldías. Internet puede ser una herramienta eficaz si se le da un óptimo uso, pero también es un escenario permisivo que puede destruir vidas y desviar realidades.Juan Pablo Méndez Rodríguez

Un sueño descarrilado

Señor director:



Veo con asombro cómo el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, ha abandonado el tramo ferroviario que va de Bogotá a la planta de cemento Argos, de Belencito, en Boyacá, con un inmenso detrimento patrimonial en un proyecto iniciado con bombos y platillos en el gobierno anterior, en el cual prometía progreso y desarrollo para la región. Ahora, inexplicablemente, todo se corta sin importar el gran avance que ya existía, ocasionando el despido de 700 trabajadores directos y afectando la esperanza de un departamento que le ha dado tanto a la patria. El último recorrido del tren carguero será esta semana, saliendo de Tunja y pasando por Paipa, Duitama y Sogamoso, para alojarse en definitiva en las viejas carrileras de Belencito. Se clausura así un proyecto encaminado a las nuevas alternativas de transporte, en el cual se aprovechaban las líneas férreas existentes para agilizar el movimiento de carga y pasajeros a menor costo.Franklin E. Espitia Ramírez

Tibaná, Boyacá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co