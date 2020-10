Hay gastos más urgentes

Señor director:



No deja de ser indignante la decisión de la Alcaldía de Bogotá, de pretender pintar de color verde 583 vehículos nuevos del SITP que llegaron al país pintados de color azul y que entrarán en funcionamiento este año con tecnologías eléctricas y de gas, mejorando ostensiblemente el medioambiente de la capital.

Si es para que los capitalinos identifiquen este tipo de servicio limpio, bastaría colocar alguna identificación de color verde en un lugar visible del vehículo, y no dilapidar más de cinco mil millones de pesos que costaría dicho cambio, cuando el país y la ciudad están atravesando graves crisis económicas y de desempleo por el covid-19. Bogotá necesita millonarias inversiones para seguir recuperándose en temas de primer orden como los sociales, educativos, de salud, etc., que no deben ser desconocidos y, por lo tanto, el Concejo de la ciudad debe oponerse a este despropósito.Jorge E. Prieto C.

Actitudes ejemplares

Señor director:



Ejemplarizantes aquellos que en este difícil momento de la pandemia sí desean continuar con la misión que les fue encomendada, como es la de educar a nuestros hijos, sin importar las condiciones en las que les toque trabajar, sin pensar en parar su actividad. Ejemplarizantes aquellos empleados que tuvieron la suficiente paciencia para esperar y reanudar sus labores apoyando al empresario que les permite trabajar. Muy ejemplar ha sido el sacrificio, a costa de su propia vida, de todo el personal de la salud, tanto médicos como auxiliares y personal de oficios varios, en los hospitales y centros de atención médica. Ejemplarizantes los domiciliarios que no han parado de trabajar en estos tiempos difíciles. Mención especial para aquellos que no han dejado de recoger las basuras y hacer el aseo de las ciudades. En fin, son tantas la personas que nos han dado ejemplo de sacrificio y colaboración que todos deberíamos seguir su lección para un país mejor, dejando de lado la polarización y el odio.Julio César Patiño Díaz

Loterías sin serie

Señor director:



Vi que ha bajado mucho el número de ganadores en los juegos de azar. Claro, en el encierro se apuesta menos, y duramos más de cinco meses en confinamiento. Pero yo he tenido una inquietud, que espero no sea de imposible cumplimiento: como allí se mueve un importante dinero para la salud, se podría incentivar que la gente juegue loterías si les quitan ese gran número de series. Así se pague menos, pero que haya más opción de acertar al jugar con cuatro números. Así era antes, pues quien apuesta loterías alimenta ilusiones y, como se informa, casi no caen los premios mayores.José Francisco Piñeres

¿Qué sociedad somos?

Señor director:



Escalofrío me produjo la muerte del ciclista al norte de Bogotá. Es una muestra más del desprecio por la vida del otro y por sus derechos. La crueldad que se vive por todo lado nos ha llevado a la pérdida de valores. Aquí mueren muchos ciclistas en las calles, y ya no nos conmovemos. Deben endurecer las leyes, pero sobre todo estudiar qué sociedad somos y cómo cambiarla desde la infancia.Lucila González de M.





