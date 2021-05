Carlos Benjumea

Señor director:



La partida de Carlos el ‘Gordo’ Benjumea, quien durante más de 50 años nos deleitó con su talento, chispa, humor y alegría, deja recuerdos de gran valor para la televisión colombiana.

Papeles de todo tipo estuvieron en su hoja de vida; es reconocido por su profesionalismo en cada una de sus actuaciones, como actor, humorista y presentador. Benjumea dejó su sello en las comedias Yo y tú, Los Pérez somos así, Don Camilo y en innumerables series y telenovelas.



El taxista millonario, Esposos en vacaciones y El inmigrante latino fueron algunas de las producciones cinematográficas que nos sacaron carcajadas de las buenas, que llegaron hasta sus reconocidas obras teatrales.



Se fue el amigo de Pacheco y doña Gloria, sin olvidar que el programa concurso Sabariedades estuvo bajo su regia voz.



Su legado ya tiene continuidad con sus talentosos y experimentados hijos. Con letra mayúscula queda escrito este gran hombre, en la evolución televisiva. Es ejemplo de tenacidad, voluntad y ganas de trabajar.Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

Insomnio nacional

En las últimas dos semanas no he podido dormir, se me hacen nudos en la garganta, siento incertidumbre y no sé qué hacer o cómo actuar. Me levanto en la madrugada, tomo mi celular y veo las redes sociales y entiendo que no soy la única, que, al igual que yo, los colombianos han dejado de dormir pensando en su futuro. Y seguramente esta ha sido la sensación de cientos de mis paisanos que viven en las zonas rurales y ven cómo día a día se disputan el territorio. Es que es muy difícil un amanecer con el nombre de una nueva víctima, con miedo a que sean olvidados. Los jóvenes, los estudiantes, trabajadores, policías y militares salen con la pregunta de si volverán a casa.



No es justo, y no se puede justificar ninguna muerte. Somos colombianos contra colombianos. No es momento de la división o de crear enemigos, sino de unirnos y hacernos escuchar con voz fuerte que necesitamos oportunidades, necesitamos salud, educación, seguridad. Sobre todo necesitamos paz.Alejandra Gantiva Rodríguez

¿Estudiar no sirve?

La columna de Claudia Isabel Palacios (13-5-2021) dice que estudiar no sirve. De mis clases de economía recuerdo a Paul Samuelson. Dejaba lo mismo, solo en pregunta. La columnista dice que estudiar sin orientación vocacional, sin oportunidades laborales dignas, y yo agregaría, sin soporte solidario, no vale la pena. Precisamente ahora el Gobierno está hablando de la gratuidad en educación universitaria vocacional y tecnológica, para estratos 1 a 3. Pero son miles los casos de jóvenes hasta con posgrados que están manejando taxi o en otras labores que no se corresponden con su formación. El estudiante recién graduado no encuentra trabajo.



Una propuesta que debería tener en cuenta este gobierno es el fomento de la economía fraterna y solidaria, que ha demostrado sus buenos resultados en otros países. Por este medio se pueden fomentar emprendimientos solidarios o individuales de los recién graduados.Fidel Vanegas Cantor

