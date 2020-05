Señor director:



Cada vez que leo editoriales y titulares de primera página sobre corrupción llega a mi mente el tango 'Cambalache', escrito a comienzos del siglo pasado, y por poco quedo convencido de que el mundo fue y será una porquería, pues hoy resulta lo mismo ser derecho que traidor, generoso o estafador.

Lo que sucede en el Ejército, y ante lo cual desde su editorial ‘Sin mezquindades’ (13-5-2020), invitan a actuar con toda determinación política o judicial, no es nuevo. Y eso también es corrupción, es utilizar recursos de contribuyentes para espiar a periodistas y personas que no comparten el comportamiento de ciertos personajes. Como maestro se siente más rabia y dolor, ya que todos los días vivo la angustia de niños que no tienen qué comer o cómo enviar una tarea porque su pobreza no se lo permite. ¿Hasta cuándo los colombianos tendremos que estar leyendo noticias y editoriales relacionados con la corrupción sin que pase nada? Profesor Henry Sarabia Angarita

Una UCI pide Socorro

Señor director:



En muchos hospitales municipales de Colombia, no solo en las grandes ciudades, existen ucis donde se atiende a personas y solucionan localmente atenciones médicas especializadas, sin requerir ser remitidos a grandes centros médicos capitalinos. En El Socorro, Santander, existe una UCI en el hospital de tercer nivel Manuela Beltrán, donde médicos y enfermeras, verdaderos héroes anónimos, han salvado muchísimas vidas. Hoy, su unidad UCI, que atendía además municipios como Oiba, El Páramo, Simacota, San Gil y Barbosa, ha sido cerrada por deudas con las EPS, que ni el propio Estado colombiano ha podido controlar. Hago un llamado a empresas santandereanas como Ecopetrol, a grandes empresarios nacionales nacidos en Santander, vivan donde vivan hoy, para salvar la UCI del Socorro. Es urgente.Rafael Antonio Córdoba Ardila

El Socorro, Santander

El hacinamiento carcelario

Señor director:



La crisis sanitaria de la covid-19 ha puesto en evidencia el hacinamiento carcelario. Han pasado cuatrienios de gobiernos con sus respectivos aparatos judiciales, y ninguno ha tenido la capacidad y voluntad política de darle una solución definitiva, construyendo más cárceles. Es imposible implementar un trabajo de resocialización cuando existe un hacinamiento de más del 50 por ciento en la mayoría de las cárceles del país. Lugares que atentan, en muchos casos, contra el Derecho Internacional Humanitario, de tener una vida digna aun estando privados de la libertad.



Seguimos con la confianza en que de esta crisis salgan cosas buenas, como una alianza entre el sector público y el privado, que intervengan en la construcción y el manejo de los centros carcelarios del país, pero en sitios retirados de la ciudad y no en zonas residenciales, como lo están haciendo hoy en La Modelo y El Buen Pastor, que alteran la seguridad de sus habitantes. El Gobierno sigue en mora de realizar una reforma del sistema carcelario en el país, que conduzca a una verdadera resocialización de quienes en un momento de su vida cometieron un error, pero que puedan pagar cárcel dignamente. Jorge E. Prieto C.





