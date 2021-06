Paro con intenciones políticas

Señor Director:



Utilizar marchas y bloqueos para obtener beneficios personales y políticos es un ataque a la inteligencia y a la rectitud de los colombianos que marchan por que haya un cambio para tratar de mejorar el país.

Un maestro de Fecode que se apellida Alarcón, e integrante de la mesa de negociación del paro, no tuvo inconveniente en confesar públicamente: “el objetivo del paro es el de llegar al 2022 derrotando a la extrema derecha y al partido de gobierno para asumir el poder”. A este señor y a sus colegas de campaña parece que nos les importan los muertos, heridos y mutilados civiles y policías que por su engañosa convocatoria se han presentado hasta hoy, y que se podrían seguir presentando si continúan los famosos y prolongados paros. ¿Renunciará a la mesa este ‘candidato’?



Luis León Galeano Garavito

Debemos cambiar

Señor Director:



El novelista, ensayista, físico y pintor argentino Ernesto Sábato escribió: “No puedo permitir ver pasar los días desperdiciando el tiempo y viendo cómo el aliento se extingue minuto a minuto”. Esto es lo que diariamente hacemos la mayoría; ver qué hace el vecino, cómo le va, nos llenamos de envidia; si tiene un negocio, nos ingeniamos la manera de cómo le quitamos el cliente de turno. Empecemos a dar un giro en nuestras vidas, tenemos que respetar, no pasemos por encima de nadie solo por satisfacer nuestros deseos sin importar, ni pensar en los demás; no causemos daño, empecemos un cambio en nuestra sociedad. Solo se logra si lo ponemos en práctica con nuestro más cercano entorno, y especialmente en nosotros mismos. Un cambio no es fácil, pero tratemos en esta época de convulsión.



Luis Daniel Barragán Peña

La reforma de la Policía

Señor Director:



La reforma de la Policía es necesaria. Pero también el fortalecimiento de los valores en la ciudadanía. Se necesita volver a enseñar cívica y urbanidad. Esa es una tarea clave en los profesores. Esto para que los futuros ciudadanos aprendan a respetarse entre sí. Y se requiere una formación integral de los policías, capacitados no solo en orden público, sino en derechos humanos y ciudadanos y en normas. Los policías, en un país como este, son una fuerza fundamental que pone muchos seres humanos en la defensa del orden. Tienen que tener también garantías, oportunidad de ascender, de capacitarse y ser bien remunerados. Todo esto tiene que estar en la reforma.



Ángel María Aguilar

Suspender una ciclovía

Señor Director:



Para una gran mayoría de los habitantes de Bogotá se ha convertido en un dolor de cabeza transitar por la carrera 7.ª, para tomar la Avenida Circunvalar por la calle 92 hacia el sur, por la obstrucción que causa la ciclovía puesta por la señora alcaldesa.



Ojalá ella reconsidere y disponga el retiro de esa ciclovía, al menos entre calles 108 y 92, carril oriental, para que así se haga menos tortuoso el desplazamiento hacia lugares céntricos de la ciudad, especialmente si se tiene en cuenta la existencia de una amplia ciclorruta que corre por la carrera 11 en los dos sentidos nortesur.



Roberto Plata Torres

