Ojalá todo se aclare pronto

Señor director:



El magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Möise, de 53 años, en su domicilio de Puerto Príncipe, a la una de la madrugada del 7 de julio, ha dado un giro importante porque desde los primeros informes aseguraron que fueron 26 exmilitares colombianos, en la voz del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Haití es un país con una pobreza extrema del casi el 70 %, y la violencia política ha sido constante. Möise dirigía el país desde el 2017 y tenía enemigos acérrimos declarados. ¿Por qué estos colombianos implicados querrían asesinar al presidente? ¿Fue una trampa mortal? No tiene coherencia ninguna. Total, el señalamiento, el estigma hacia nuestro país está ahí.

Los exmilitares afirman que fueron contratados para efectos de seguridad, dada su experiencia; incluso, que llegaron casi dos horas después de los hechos y que ayudaron a la esposa y a la hija del difunto a huir. Y hay tres colombianos muertos en esta tragedia. Claridad ante todo. Y ojalá los exmilitares salgan en limpios de este horror.Helena Manrique Romero

Bogotá

Las propuestas del comité del paro

Señor director:



Reapareció el comité del paro. Invitan a marchar el próximo 20 de julio. Pareciera que no son conscientes del efecto lesivo que causan las manifestaciones en épocas de pandemia. Es un hecho cierto que aumentaron los contagios y las muertes entre los colombianos.



Igualmente, pretenden presentar una serie de proyectos que radicarán para su aprobación ante el Congreso, entre loa que se destacan el ingreso solidario para diez millones de colombianos y la matrícula cero para los menos favorecidos en las universidades.



Dado que el comité no está autorizado legalmente para radicar proyectos en el Senado, no se conoce quién lo hará en su nombre. En cuanto a los requerimientos que exijan inmensos desembolsos de dinero, se supone que los directivos del paro indicarán cuáles serán las fuentes de financiamiento.Mario Patino Morris

Sirvió la Copa América

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘El sentido de la Copa’ (13-7-2021). Fue una Copa América interesante e histórica, en medio de esta tremenda pandemia. Como la Eurocopa, como dice su comentario, con público. Pero, por desgracia, las nuevas cepas obligan a tomar medidas. Dios permita que la ciencia gane pronto la batalla.



Se acabó de consagrar Messi, que será una leyenda. Y para Colombia sirvió, claro que sí. Muchos hablan de Luis Díaz, el magnífico jugador de la Selección, quien brilló realmente. Qué bien. Ese gol a Brasil queda para siempre en la retina. Qué bueno que surjan figuras como él. Las necesitamos. Pero hablemos también de Ospina, quien por sus atajadas en el arco en los penaltis contra Uruguay nos llevó a las semifinales. Y hablemos de la buena dirección técnica, y de varios jugadores destacados que recobraron su nivel con nuestra Tricolor. En general, hablemos de una buena actuación de una Selección que nos llevará a Catar. Sirvió la Copa América.Pedro Samuel Hernández

Bogotá

