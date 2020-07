Control a cirugías de garaje

Señor director:



La última de tantas tragedias que a diario ocurren fue la de Wendy Alexandra Bueisaquillo, a quien le hicieron una operación de cirugía estética y falleció.

Cuántas veces hemos escuchado estas tristes noticias, en las cuales se dice que fue un médico que no tenía experiencia, que no pertenecía a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y muchos otros aspectos. Del 2016 al 2018 hubo 80 fallecimientos por malas prácticas. Inaceptable que cada que sucede un fallecimiento, el Ministerio de Salud establezca controles y multas ridículas. A este doctor, en 2009, por varias irregularidades le impusieron una multa de $ 3’312.000, y continuó haciendo operaciones. Los medios también sacan grandes titulares, pero pasado un tiempo, todo se olvida. Hay que poner fin a estos procedimientos mediante leyes fuertes que castiguen a los culpables con cárcel y, así mismo, cerrar todos esos consultorios de garaje que abundan en el país.Julio César Patiño Díaz

Oír a los médicos

Señor director:



Los que hemos acatado las medidas, los que nos hemos esforzado y sacrificado sentimos rabia con aquellos frescos que no usan tapabocas, y así entran a un ascensor, salen a la calle o hacen deporte, resoplando junto a los demás. Las aglomeraciones siguen.



En el centro de la ciudad se ve mucha gente junta. Hay necesidades, sí, pero poca disciplina. En los pequeños negocios de barrio no se respeta el distanciamiento, menos en cualquier calle. Por eso deben tener en cuenta las observaciones de las agremiaciones médicas y confinarnos dos semanas. En estos casos, hay que oír a los que saben.Ángel María Aguilar

De bola a bola

Señor director:



Es injusto catalogar el billar como una actividad perniciosa. Esto para las decisiones gubernamentales de apertura gradual por el detestable confinamiento al que estamos sometidos. El estupendo juego del billar desarrolla habilidades y destrezas, exige máxima capacidad de estudio, concentración y entrenamiento físico y mental.



Es, por excelencia, lugar común para derrotar la abulia, dando paso a la nobleza del sentimiento amistoso y la competencia sana que alimenta el espíritu, sobre todo en aquellos a quienes la sociedad ya nos esquiva por tener años de más. Es un promotor natural de cofradías. Cómo echamos de menos que los medios se ocupen de mostrar la cara amable del billar y su práctica. En el billar es fácil implementar protocolos de prevención del contagio.Ambrosio Talero Láscar

La distinguida clientela de la JEP

Señor director:



La Jurisdicción Especial para la Paz se está convirtiendo en pasarela y anhelada esperanza de muchos procesados que no logran favorecimientos o blindaje jurídico en la justicia ordinaria, y que verdaderamente nada tienen que ver ni con el proceso de paz ni con los acuerdos suscritos con las Farc. Consideran que la JEP les viene como anillo al dedo. De ahí tanta distinguida clientela que pide pista o hace cola para entrar. Siguen apremiando la reforma estructural y saneamiento de la justicia. Luis Iván Perdomo Cerquera





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co