¿Perdidos como sociedad?

Señor director:



Una sociedad que no respete a su infancia está perdida. Creo haber leído o escuchado –y pienso que ese razonamiento es acertado– que allí comienzan casi todas las violencias. En Colombia, nuestro futuro como sociedad se ve muy triste, muy oscuro. Cada vez parece que hemos perdido más valores, entre ellos el respeto a la vida. Más cuando se trata de los niños.

Las noticias de estos días causan escalofrío; una niña de 11 años fue violada y asesinada en Cauca. Ya dicen las noticias que había sido abusada. Y otra, en Caldas, fue raptada y lanzada a un río. ¿Qué es esto, Dios santo? ¿Cómo es que existen seres que han perdido tanto la humanidad que llegan a cometer estos delitos tan terribles contra seres inocentes e indefensos? Cada uno de estos dolorosos hechos tiene que obligar a que se estudie a la sociedad en su salud mental y en su educación; a que se revisen los orígenes de estas acciones. No sea que de vedad estemos perdidos. Y eso sin hablar de los feminicidios, pues también en este terrible delito comienza mal el año.Carmen Rosa Novoa

Vacunado y optimista

Señor director:



Aquí, al igual que otros jóvenes profesionales de salud mayores de 50 años, me beneficié de la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra el covid-19. Gracias a ello, si el agresor llega, mis células de defensa contarán con un escudo reforzado debido a los retazos de ARN que he recibido.



Muchas y muy tristes batallas nos las han ganado, pero, gracias a la inmensa resiliencia del Homo sapiens, esta guerra sí la ganamos. Lo haremos en homenaje a todos nuestros seres queridos que se fueron al cielo antes de tiempo. Por ellos, por nosotros, por los que siguen y por los que vienen, invito a mis compatriotas a vacunarse en cuanto sea posible.Carlos Raúl Jimenez Fandiño

Le Mesnil-le-Roi (Francia)

Sobre los resultados de la JEP

Señor director:



Frente a la columna de opinión ‘¿Y el castigo pa’ cuándo?’ (12-1-2021), es necesario recordar uno de los verdaderos propósitos y desafíos que hoy están en manos del sistema de justicia transicional que plantea la JEP: reconciliar el país.



Es fácil caer en la trampa de criticar la falta de una sanción definitiva a los actores del conflicto a solo pocos años de su implementación. No hay que olvidar que de los 7 macrocasos que se crearon, ya se han realizado 122 audiencias, entre las que se debe destacar la presencia de más de 500 versiones voluntarias de lo sucedido y 26 versiones de aporte temprano a la verdad. Cifras inalcanzables e impensables bajo otros acuerdos fallidos como la antigua ley de Justicia y Paz.



Aunque es cierto que los colombianos estamos a la espera de las primeras sanciones, hay que recordar que, más allá de un castigo, el verdadero propósito de este sistema de justicia, reconocido entre la comunidad internacional como eficiente, es la oportunidad que nos da de conocer lo que realmente sucedió bajo los vientos de la violencia, encontrando un espacio de catarsis bajo la reparación y sanción de todos los actores involucrados.Carlos David Suárez Cabrera

