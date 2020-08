Señor director:



Es increíble lo que nos está pasando. Cada día hay una noticia de una muerte violenta por cualquier motivo. Las masacres son cada vez más seguidas. Ahora fue la de cinco adolescentes en las afueras de Cali. Todo confuso, como siempre. Tal vez se hayan negado a formar parte de las economías ilegales. Pero, por Dios, nada justifica la muerte de unos adolescentes indefensos a sangre fría. Se necesita tener muy dañada la conciencia para cometer este terrible crimen.

Esto indica que hay unas fuerzas oscuras dispuestas a todo, fuerzas que hay que combatir. Por favor, que no sea investigación de unos días. Necesitamos conocer la verdad y que haya justicia. Que no se descanse en combatir las bandas criminales.Lucila González de M.

Devolver descuento a pensionados

En buena hora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló la tutela que reconoce la dignidad de los mayores en nuestro país. Ojalá, de igual manera, la Corte Constitucional dé alcance al fallo con el que acaba de tumbar el decreto presidencial 568, relacionado con la retención inequitativa y arbitraria en mesadas de pensionados.



Este fallo se quedó corto al indicar la Corte que se podrá realizar cruce de estos descuentos contra futuros impuestos, cuando es conocido que las pensiones están exentas de todo gravamen y también cuando en justicia, por norma e implícita consecuencia, deben ser restituidos inmediatamente los derechos al afectado.



Devolver de inmediato el descuento a pensionados debe ser un acto de corrección y rectitud del Gobierno, antes que reflejar oportunismos. Con ello se logrará resarcir un derecho tan fundamental como es el ingreso para un grupo que, siendo denominado muy vulnerable, no se siente acompañado con estas situaciones.Javier Mejía Delgado

Que hagan requisas

Nuevamente es asesinado otro ciclista en Bogotá; un hombre trabajador, como miles que usan su caballito de acero como medio de transporte, pero que están expuestos a los hampones a los que no les importa matar por una bicicleta. La Policía hace grandes esfuerzos, pero yo quiero aportar que es importante que se hagan requisas permanentes en calles y parques. Nadie puede estar armado. Si es necesario, que salga el Ejército. Y todos, denunciar sin miedo a los sospechosos. Tenemos que ser un ejército contra los delincuentes. No podemos seguir viviendo estos dramas.José Francisco Piñeres

Un loable avance

La Universidad del Rosario, en asocio con otras instituciones, viene logrando avances positivos en la cura del covid-19 aplicando a un enfermo plasma de otra persona ya curada para lograr así la reacción positiva esperada.



Genial y loable avance de nuestros investigadores, quienes con escasos recursos han avanzado prodigiosamente. Definitivamente, los colombianos que se dedican a estudiar, lejos de política, ambición de poder y corrupción, muestran enormes dotes de inteligencia, discernimiento y asimilación del saber.Héctor-Bruno Fernández Gómez

