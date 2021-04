Fútbol y covid

Señor director:



El domingo pasado, el fútbol colombiano se tomó las principales portadas de los periódicos del mundo. Periodistas resaltaban con asombro el hecho de que Águilas Doradas se presentara a jugar solo con siete futbolistas, luego de los casos positivos dentro del plantel y bajas por lesión. Muy meritorio que el equipo decidiera afrontar el encuentro, a pesar de las pancartas cargadas por los siete valientes que no se vieron en la trasmisión del partido y que, indudablemente, mostraban el descontento de los jugadores.

Es increíble que el negocio esté por encima de la vida. No hay regla que valga, estaban en desventaja, no por tener menos jugadores sino por hacer parte de una división mayor a la que no parece importarle la integridad de sus deportistas, mientras la fecha transcurra con normalidad. Mejor dicho, para nuestros dirigentes, el show siempre debe continuar.Keyla Jiménez

El colapso en TransMilenio

La alcaldesa Claudia López indicó que estaríamos encerrados por cuatro días, 9, 10, 11 y 12 de abril, para disminuir el contagio de covid-19, en los cuales nadie podía salir, excepto esas personas que se movilizaban en el trabajo de servicios de salud, financieros, transporte, movilidad, producción de alimentos o cuidado de niños y mayores.



Entonces, ¿cómo es posible que este 12 de abril el sistema de TransMilenio haya colapsado entre tanta gente, en medio del encierro? Si lo que se pretendía era reducir la tasa de contagios, se puede evidenciar que ni las cuarentenas ahora están sirviendo debido a que la gente necesita trabajar para sustentar económicamente a sus familias y no quedarse sin un plato de comida.Dayana Lizeth Cristancho Gómez

Primero, combatir la corrupción

La reforma tributaria tiene como finalidad la generación de ingresos que le permita al Gobierno operar como Estado. Empiezan a generarse debates sobre qué o a quiénes se debe gravar. Debates que seguirán in sécula seculórum, mientras no entendamos que el déficit seguirá existiendo en tanto no se haga un esfuerzo para recuperar los 50 o más billones que la corrupción se roba cada año. Si se lograra el recaudo de al menos un 30 por ciento, tendríamos y sobraría dinero para evitar el desgaste y malestar de la ciudadanía por el pago de impuestos arbitrarios. ¿Por qué esto no se hace realidad? Se acabaría el paraíso para los corruptos.Gabriel Remolina Ordóñez

Vacunar a la población joven

Debido a más enfermos por el covid-19 en la población joven, ¿no deberían las autoridades sanitarias priorizar su vacunación en el tercer o a más tardar cuarto turno, es decir, vacunación de 18 hasta los 40 años, sabiendo que este el rango de mayor productividad, tanto laboral como educacional, y representa a los más jóvenes, el futuro de Colombia? En otros países ya lo han hecho o lo están realizando. ¡Hay que protegerlos con las vacunas!Fernando Cortés Quintero

