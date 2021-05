Covid y pobreza

Señor director:



Como millones de colombianos, tengo miedo. Desde luego, por el covid-19, que está en un pico espantoso; con las UCI casi llenas, con un número de muertos y de contagios como nunca antes, y con la indisciplina social. Y con el agravante de que las vacunas aún son escasas. Lo dicho: la gente no se cuida. Esto de las marchas, en las que uno ve a tantas personas sin tapabocas o que lo llevan mal puesto, puede ser grave dentro de unas semanas. Por eso, el país debe prepararse. Todas las ciudades tienen que tener planes especiales. Y, de otro lado, teme uno por el futuro inmediato, porque lo que cada vez más se ve es pobreza, locales desocupados, más gente sin empleo. Y se sabe que la pobreza trae muchas consecuencias sociales graves. Entre otras, más necesidades en salud. Es en este sentido en el que los candidatos deben plantear políticas serias, pensando en la gente.Dagoberto Castaño Paredes

El futuro de los jóvenes

Señor director:



El director del Dane presentó cifras en Bogotá realmente alarmantes en relación con los jóvenes de entre 20 y 26 años. Mencionó que el desempleo para este sector de la población es altísimo y que los jóvenes devengan en su gran mayoría entre 125 y 250 dólares mensuales. Estos valores equivalen a una cena de dos parejas colombianas en un buen restaurante bogotano, acompañada de una botella de vino. Que esta situación exista en un país bañado por dos océanos y con una despensa alimenticia para exportar a otras naciones nos muestra la desigualdad existente. ¿Qué dicen los gremios y algunos empresarios? Que un profesional gane un millón de pesos después de 5 años de estudio es una vergüenza. Ojalá el debate sobre la nueva reforma tributaria no permita que en la próxima no tengamos a quien gravar.Gabriel Remolina Ordóñez

Registro de vacunación

Señor director:



Recibí mis dos dosis de vacuna anticovid como personal de salud de segunda línea, a través del proceso que adelanta la Alcaldía de Bogotá. Ahora mi EPS me llama para programar mi vacunación y me asegura que no tiene información sobre las vacunas ya recibidas. Creo necesario que el Ministerio de Salud incluya en la plataforma Mi Vacuna un reporte del estado de vacunación de cada ciudadano en el que se pueda verificar tal condición, consultando por número de documento de identificación. Por supuesto, todas las entidades que ejecutan el plan de vacunación deben reportar obligatoriamente a esa plataforma.Ernesto Guerrero Matta

Los elefantes blancos

Señor director:



¿Qué ha pasado con los dineros? Da mucha tristeza ver la cantidad de elefantes blancos a lo largo y ancho del país. Los mandatarios de turno siempre ordenan el proyecto por ejecutar y muchas de estas obras a la larga resultan inconclusas. Cada quien pica como ave porque en su mente priman los intereses personales y no le importa el feliz término de ultimarlas, con el agravante de que salen muy caras. Debería el Gobierno cambiar la metodología de contratación, con el fin de combatir la ridiculez de no cumplirles a las comunidades.Tito Rovira

