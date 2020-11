Disfrutar el partido con prudencia

Señor director:



Viene otro partido de la Selección Colombia. Esta vez, contra el aguerrido Uruguay. Lo primero es hacerle fuerza a nuestra Tricolor. Hoy, más que nunca, necesitamos momentos de alegría, de distracción, de unidad, y solo nuestra Selección lo logra. Nos saca, así sea por un rato, de la dura realidad, nos pone a hablar de otra cosa. Gracias.

Pero cuidado, no es el momento para relajarnos, para encerrarnos en grupos grandes sin las medidas de bioseguridad de rigor, lo que incluye dejar el tapabocas para ingerir licor. No se trata solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino a nuestras familias, a nuestros padres y abuelos. Un viernes con partido de la Selección puede ser tentador después de tanto tiempo de confinamiento o semiencierro. Las autoridades no alcanzan para controlarnos a todos, así que la responsabilidad es de cada uno. Los narradores y comentaristas deben insistir en su llamando al buen comportamiento. Responsabilidad y respeto por los demás debe ser la consigna. Se puede gozar con prudencia. Y suerte, muchachos.José Francisco Piñeres

Bogotá

La tragedia en San Mateo

Señor director:



A raíz de lo ocurrido en la estación de policía de San Mateo, en Soacha, hechos que son materia de investigación, los colombianos nos preguntamos, por enésima vez, cuándo se solucionará el problema de la sobrepoblación en los centros carcelarios, que hoy es superior al 40 por ciento. Durante los ocho años del anterior gobierno y dos del presente, es decir, una década, no se ha construido un solo metro destinado a resolver tan vergonzoso amontonamiento de seres humanos.



Los condenados, además de pagar años de cárcel, enfrentan el castigo del hacinamiento inhumano, que no está incluido en el Código Penal. La resocialización intramural es una quimera porque, en la mayoría de los casos, nuestras prisiones son escuelas del delito que devuelven a la sociedad personas maltratadas y resentidas.



¡Es una bomba de tiempo!Mario Patino Morris

No es solo la papa

Señor director:



EL TIEMPO de 9-11-2020 nos habla de Flor Alba Rodríguez, papicultora de Samacá, Boyacá, quien la cultiva desde hace tiempo. Ahora, por los precios, Flor Alba quedó tan mal que le tocó vender las vacas que le quedaban para pagarle al banco. Vale recordar que hace unas décadas el ICA fomentaba los cultivos de trigo y cebada en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Cuando Bavaria era de los colombianos, también apoyaba el cultivo de cebada y, por extensión, otros productos de clima frío. Además, con los TLC importamos el 80 por ciento del maíz transgénico que consumimos.



Ahora, donde se producía maíz –criollo o mejorado– está lleno de coca. ¿Qué pasará con las tierritas de la papa? ¿Las vamos a ver cultivadas de amapola? Estamos mal de relaciones internacionales. De lo último, ni hablar.



Pero esto viene de tiempo atrás; en territorio, hemos perdido miles de kilómetros cuadrados de mar y tierra. Además, abandonamos a nuestros campesinos para preferir lo importado, así sea de mala calidad.Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

