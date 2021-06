Estímulo económico a jóvenes

Señor Director:



Es muy difícil no tomar partido en los problemas de la actual crisis económica y social que atraviesa Colombia. Seguro las causas son de diferente orden, pero el común denominador de las demandas es el desempleo generalizado. Tal vez con estímulos económicos a los jóvenes en todos los municipios se lograría el tan anhelado trabajo, más aún si los jóvenes del país entran a la moda del trabajo independiente y de la creación de nuevas empresas con el apoyo del Estado. La solución no es con represión, las propuestas deben estar dirigidas hacia esa independencia y autosuficiencia en la creación de nueva riqueza, que sería el pilar sobre el cual se construiría la nueva sociedad, la del cambio, la de las nuevas generaciones, la de la virtualidad.



Luis Manuel Rivas Parra

Créditos para el agro

Señor Director:



EL TIEMPO de 7-6-2021 nos habla de billones para financiar a los campesinos. Es frecuente que se escuchen estas noticias el Día del Campesino. Confiamos en que esta vez sean realidad las llamadas líneas especiales de crédito, esta vez para egresados profesionales del agro.



Hace unas décadas existieron, dando tierra a estos profesionales para que asesoraran a campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Ahora se cita el caso de 7.586 millones de dólares en exportaciones, tradicionales y no. Es bueno analizar este hecho, porque los bloqueos por pandemia o por paros nos obligaron a consumir lo nuestro. Es lamentable que millones de pollitos murieran porque no les llegaba la comida de EE. UU. Pero también lo es el saber que esa comida antes la producíamos aquí, cuando éramos autosuficientes.



Nuestra dependencia de productos externos no es solo de este gobierno. Por ello se deben analizar para replantear los llamados tratados de libre comercio, que nos han puesto a importar lo que antes producíamos.



Fidel Vanegas Cantor

Rechazo a la violencia

Señor Director:



Vimos por televisión una escena escalofriante: un encapuchado, armado de machete, trataba de herir a un miembro del Esmad. No puede ser, pensaba. Estos bárbaros les hacen daño a quienes con razón marchan. Poco a poco, la gente que quiere trabajar, que tiene que hacerlo y debe realizar largas caminatas ante el cierre de vías por desmanes y porque los violentos dañan las estaciones se está cansando. Y más cuando los bloqueos no permiten la libre movilización de alimentos o de productos de exportación como el café. Ya vimos que miles de personas han marchado contra la violencia y los bloqueos. Las expresiones violentas no interpretan a la gente. Son unos pocos, quién sabe con qué fines.



Pedro Samuel Hernández

