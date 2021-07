Señor director:



Interesante su editorial ‘Futuro con menos bebés’ (12-7-2021). El descenso de la natalidad en Colombia tiene muchos motivos: la mayor información de planificación por parte de las mujeres, cosa muy buena, así como libertad de elegir cuándo tener hijos, no como antes. Pero también es por la desesperanza. Muchas parejas hoy no ven un futuro halagüeño; por el contrario, el desempleo, el cierre de empresas, la violencia, la situación social generan un sentimiento de pesimismo. Todo esto lleva a pensar si es el momento de traer hijos a este mundo. Muchos quieren viajar.

“Una reactivación con equidad mitigaría esos temores”, dice su editorial. Creo que ese el reto. Se necesita urgentemente buscar este propósito, que de paso traerá soluciones a muchos problemas; entre ellos, mitigar el hambre. Porque lo que se está viviendo en muchos hogares es eso: necesidades y hambre. Es lamentable en un país con tantas riquezas. Es un reto para todos, en especial para los gobernantes.Carmen Rosa Novoa

Cambiar odio por amor

Señor director:



La polarización que estamos sufriendo en Colombia nos ha convertido en seres dominados por el odio o en víctimas buscando culpables. ¿Por qué no dejamos de mirar hacia afuera y nos observamos cada uno sin miedo y con conciencia? Lo que sucede en nuestro país es responsabilidad de todos.



Expulsemos de nuestros corazones el odio, el deseo de venganza, la envidia, el egoísmo, la desesperanza, la intolerancia y reemplacemos esas emociones por el amor, el perdón, la comprensión, la solidaridad, la generosidad, la esperanza y la tolerancia.

En este hermoso país cabemos todos, podemos llegar a convertirlo en un paraíso si decidimos cada uno aceptar nuestra responsabilidad y hacer nuestra parte.



Revisemos nuestras creencias y actitudes con respecto a esos valores que hacen que una sociedad viva y disfrute la vida en paz, como son el respeto, la honestidad y la justicia. La verdadera batalla nunca es con los demás, siempre es con uno mismo.María Mercedes Rozo Acevedo

Niegan servicios de salud

Señor director:



Muchas veces las EPS le niegan a los afiliados servicios a los que tienen derecho, solo por el hecho de que el asegurado no fue atendido en su sede. Un caso en especial le sucedió a una paciente que acudió a un especialista de confianza para una biopsia porque querían descartar una posible lesión maligna en uno de sus órganos. Al finalizar el procedimiento, la paciente le solicitó al especialista que le entregara las muestras para llevarlas a su EPS para su lectura. Para su sorpresa, esta le negó el servicio aduciendo que el procedimiento fue realizado sin la debida autorización de uno de los médicos que laboran para ellos (y eso que se estaban ahorrando los costos del procedimiento) y, como si fuera poco, le indicaron que a partir de ahora su caso debía continuarlo de manera particular, como si se tratara de un artículo al que le acababan de suspender la garantía. Casos como este se repiten a diario, y si las empresas de salud actúan así, es porque no hay entidad que se lo impida ni castigo.Wadid Arana D.

