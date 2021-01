Unidad y disciplina

Señor director:



Su editorial ‘Retomar el camino’ (12-1-2021) es realista, pues muestra el panorama que tenemos al frente para este año. Pero, a la vez, es optimista. Hay que ponerle el pecho a la brisa, sabiendo que vivimos un momento muy difícil y muchos aún están con el alma dolida por la pérdida de sus seres queridos.

Lo que me parece importante es el llamado a que tengamos la grandeza de unirnos. Eso es fundamental, porque tenemos que deponer intereses y estrechar lazos cuando hay un enemigo común. Muchos están haciendo grandes sacrificios: los médicos, las Fuerzas Armadas, muchos empresarios, los que se rebuscan la vida en la calle, cada quien desde sus posibilidades.



Hay que ser imaginativos, hay que ser solidarios. Y, por otro lado, el Gobierno, los artistas y los líderes deben llamar a la disciplina. Se necesita una gran campaña, pues si ésta no existe el mal sigue de fiesta.Lucila González de M.

Bogotá

En fila para las vacunas

Señor director:



La injusta moción de censura al ministro de Salud si para el mes de marzo no se ha iniciado la vacunación contra el covid en Colombia no sorprende, pues la propone el legislador Roy Barreras, quien es obsesivo a la hora de cuestionar al Gobierno. El senador pareciera ignorar que las dificultades del manejo y control del covid-19 no son exclusivas de Colombia.



Si algún funcionario del gabinete del presidente Duque merece un reconocimiento es el doctor Ruiz, quien todo el tiempo, incluido el día en el que murió su progenitora, ha estado al frente de la atención de la pandemia. Sin duda, el país está en deuda con él. No puede pretender el senador que en Colombia se aplicaran las primeras vacunas que sacaron al mercado los laboratorios con mayor reconocimiento. Quizás ello hubiese sido posible si el Gobierno decidiera comprar las vacunas rusas o chinas, las primeras en salir. De acuerdo con nuestra condición tercermundista, debemos hacer la fila para adquirir las vacunas idóneas.



Confiemos en que más temprano que tarde tendremos acceso a la vacunación, y mientras tanto debemos cuidarnos. La indisciplina ciudadana es la gran causante del número de contagios que hoy registra el país.Mario Patino Morris

Bogotá

Lecciones del 6 de enero en Estados Unidos

Señor director:



En referencia a su editorial dominical, ‘Democracia herida’, ¿no será que, por el contrario, la democracia de Estados Unidos se reforzó con el grotesco espectáculo de la invasión de zombis irracionales al Capitolio?



Fue la firma final de un mandatario que termina haciendo de su gobierno un espectáculo circense, y una alerta fundamental para el país conocido como la democracia más poderosa del mundo. La advertencia es clara: es urgente responsabilizarse de un voto que, sumado a millones, determina la suerte de un país. La democracia, aunque no sea perfecta, como dijo Churchill, “entre todas las formas de gobierno es la menos peor”.Ilse Bartels L.

