Sanción social a los corruptos

Señor director:



En su columna del miércoles pasado, Vladdo trata muy bien la falta de escrúpulos de algunos funcionarios públicos de ahora, comparada con la honorabilidad y transparencia de los funcionarios de otros tiempos, en los que llegar a la burocracia oficial era un orgullo, los cargos del Estado no eran botines personales, y en los que el que la hacía de verdad la pagaba.

Tiene mucha razón. Todos los días nos enteramos de los distintos actos de corrupción que azotan el país. Vemos que los valores se han perdido, que no se cumple el código de ética de la función pública, que son escandalosas las cifras de los inescrupulosos que roban, que la justicia es laxa para condenarlos y la sociedad, indiferente para rechazarlos.



Salvo Basile, en su última columna, también se refiere al tema, sugiriendo someter a los corruptos al “ostracismo social”, cerrándoles las puertas de nuestras casas, de los clubes y de nuestras vidas. Razón tiene, creo que ya es hora de aplicarles la sanción social que se merecen. Si ellos perdieron los valores y la noción de dignidad, deberían saber que quienes no somos indiferentes a sus chanchullos, de ahora en adelante, vamos a impedir que se nos acerquen. Con no aceptarlos en los lugares públicos en donde van a gastar el dinero de nuestros impuestos y llenándolos de vergüenza podremos, al menos, hacerles saber que no somos de los mismos.Haydée A. Chiapero B.

Las víctimas merecen respeto

Señor director:



Los colombianos estamos sorprendidos con las declaraciones del señor Rodrigo Londoño y la señora Griselda Lobo, del partido de la Farc, dado que niegan que ese grupo armado hubiese reclutado menores para ingresarlos a las filas insurgentes.



Expertos juristas consideran que ese desconocimiento de los líderes guerrilleros, hoy senadores de la República, significaría que pudiesen ser juzgados por la justicia ordinaria e, inclusive, que la CPI podría venir por ellos. La pregunta que nos hacemos la mayoría de los colombianos, después de escuchar las verdades de Londoño y Lobo, es si una reculada ante la JEP bastaría para que crímenes de lesa humanidad queden impunes.Mario Patino Morris

Falta de presencia del Estado

Señor director:



Lo que sucede en Cúcuta y en la región de Norte de Santander, dominada por grupos narcoterroristas como el Eln y disidencias de las Farc, es una demostración de la falta de presencia del Estado.



Cómo es posible que en el corredor de la frontera con Venezuela, en nuestro territorio, haya presencia no solo de grupos terroristas y narcotraficantes, sino a menudo de Fuerza Bolivariana del país vecino.



A nuestro Gobierno parece no importarle la suerte que corren en esa zona nuestros compatriotas. Por un buen tiempo, el ministro de Defensa y el comandante de nuestras Fuerzas Militares deberían salir de Bogotá y hacer gobierno desde allí, dirigiendo nuestras fuerzas del orden y apoyando a nuestros soldados y a nuestros compatriotas nortesantandereanos.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

