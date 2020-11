Prioridad a dos vías

Señor director:



Es positiva la noticia de la ruta para licitar la primera ola de concesiones 5G. Esto reactivará un poco la economía, pues obras públicas y grandes mueven muchas otras actividades y dan empleo. Lástima que las rutas Zipaquirá-Barbosa y Barbosa-Bucaramanga, que ya estaban adelantadas desde el gobierno anterior, hayan quedado apenas para la segunda ola.

Esta es una obra urgente. Zipaquirá-Babosa, por ejemplo, es una vía muy concurrida e importante para Cundinamarca, Boyacá y Santander, que ahorra tiempo. Pero es angosta y llena de curvas. Por allí vienen mucha carga y pasajeros. Y ni se diga de Barbosa-Bucaramanga, pues en esta población convergen tres vías. ¿Por qué no le dan prioridad, señor Presidente?Ángel María Aguilar

Planificar mejor el campo

Señor director:



En los últimos días se ha hecho viral, a través de los medios de comunicación, la tragedia que están sufriendo los productores de papa. Esta es una muestra del caos de la actual política agraria.



La única manera de reactivar el campo económicamente es realizar una planeación inteligente de las siembras y cosechas para que no exista la especulación de la oferta y la demanda ni el aprovechamiento de los intermediarios. Tener la capacidad de conocer y obtener un censo de las cantidades de papa, arroz, hortalizas, frutas y cereales que consumimos internamente y cuál es el excedente para exportar. Asignar cuotas a las regiones o departamentos que por su vocación se dedican y son expertas en producirlos. Teniendo una base de datos no se perderían cosechas ni el campesino tendría que dejarla caer, porque es más costosa la recolección que la comercialización.Álvaro Sandoval Gómez

Biden, a continuar con lo bueno

Señor director:



Sí, Donald Trump fue derrotado. Él, durante su mandato, cometió grandes errores que le costaron su no en la reelección, como el manejo que tuvo del covid-19. El resultado final de las elecciones nos mostró un país muy dividido, donde Trump tuvo una votación muy copiosa.



Este resultado invita al presidente electo a llevar una política de acercamiento con los votantes adversos, con el propósito de unir y no caer en retóricas llenas de odio y venganza. Algo bueno debió haber hecho el presidente Trump para alcanzar una votación tan numerosa. Así que Biden debe darles continuidad a políticas que beneficien al pueblo. Es hora de que la potencia número uno en el mundo nos dé un ejemplo de civilización, unión y paz.Luis Daniel Barragán Peña

Esperanza en la vacuna

Señor director:



El mundo está con el alma en vilo por el covid-19, que ya ha matado a más de 1,2 millones de personas. Por eso, la vacuna es una esperanza grande en medio de esta tragedia que nos cambió la forma de vivir. Colombia debe hacer todo lo posible para que no seamos los últimos. Hoy tenemos protocolos, estamos semiencerrados, hacemos muchos sacrificios en libertades y en economía, pero ya en nuestro país van más de 32.000 muertos. Lo único es la vacuna. Dios ilumine a los científicos. Los últimos anuncios dan mucha ilusión de que pronto acabe esta angustia.Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co