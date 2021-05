Hacerse oír sin bloquear

Señor director:



¿Quién puede ofrecer una sabia respuesta para esto? Pues toda protesta o manifestación en las calles, que vulnera y violenta los derechos de los demás, es una forma de violencia. Violenta y limita la libertad de movilizarme, de ir al trabajo en el tiempo previsto, de recibir la atención o servicios médicos, de vacunar a toda la población, de transportar y comercializar los productos agrícolas o de cualquier índole, que son sustento de la economía del país. Es contradictorio que quienes abogan por un país más justo y equitativo para todos vulneren y dañen todo aquello que es fuente de riqueza y bienestar, contribuyendo más bien a generar más pobreza, desempleo, desazón y enfermedad. Cierto, necesitamos profundos cambios sociales y políticos, pero tendría que ser a través de propuestas, acciones y gestos nobles de todos los ciudadanos. No es gritando, bloqueando ni odiando como se llega a tener un mejor país para todos.Leonor Botero

Una ofensiva diplomática

Señor director:



El Gobierno colombiano no puede guardar silencio frente a las acusaciones de algunos organismos internacionales, que nos están considerando un país violador de los derechos humanos. ¡Tiene que actuar! Si bien es cierto que se ha podido presentar exceso de fuerza policial en el control de las marchas, no lo es menos que fuerzas oscuras pretenden desestabilizar el país recurriendo a la violencia. Estos vándalos se mimetizan entre los manifestantes que reclaman una Colombia más justa.



Nuestros policías y los militares han sido agredidos en materia grave cuando, en cumplimiento del deber, defendían a los ciudadanos de bien. La facilidad que hoy existe para desinformar ha llegado a todas partes del mundo, y aquellos expertos en pescar en río revuelto han hecho bien su trabajo, desacreditando a nuestras Fuerzas Militares. En Colombia existen delegaciones de estos organismos internacionales, ellos pueden dar fe sobre la realidad que estamos viviendo. No puede ser que a las dificultades de todo tipo que enfrentamos se les sume la estigmatizaron mundial de un país que pasa por encima de las libertades civiles.Mario Patino Morris

Inminente peligro

Señor director:



Es un poco intrigante no tener la certeza de que los elementos enviados al espacio se queden en la órbita cercana a la Tierra o se pierdan en el denso universo. El pasado fin de semana se vivió una zozobra mundial debido a que no se tenía un lugar exacto en el que se precipitarían los restos del cohete Larga Marcha 5B, enviado por China.



Es contradictorio que los grandes avances de la ciencia y la capacidad de los grandes físicos y científicos no tengan un plan de emergencia convincente, que evite una catástrofe que ponga en riesgo la seguridad internacional. Afortunadamente, no pasó nada que lamentar. Este suceso hubiese podido ser el polvorín que desencadenaría un fuerte enfrentamiento entre las potencias mundiales. Los países que realizan estas actividades están en la obligación de garantizar la plena seguridad para los habitantes del planeta.John Jairo Salgado Barbosa

