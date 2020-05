El ‘gota a gota’ en la pandemia

Señor Director:



Con relación al comentario editorial (11/5/2020) ¿‘Borrón y cuenta nueva’?, ante el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes, el riesgo de que el ‘gota a gota’ sea el gran beneficiado del cambio en las reglas de juego es real, tal y como lo afirma el editorialista. Esto es grave. Está visto que este sistema de crédito afecta la economía de familias, pequeños comerciantes y personas que se dedican al trabajo informal o el llamado rebusque.

Ya es delicado que en la presente época de pandemia esta modalidad de crédito, también conocida como pagadiario, esté en auge en todo el país, pues son muchas las personas que, ante los difíciles problemas económicos, caen en la trampa.



De acuerdo con datos extraoficiales, en el ‘gota a gota’ incurren principalmente propietarios de pequeños y medianos negocios y muchas personas que se dedican a labores informales o el rebusque. Todo esto va a gravar los problemas económicos.Jorge Giraldo Acevedo

La labor de la Policía

Señor Director:



En esta emergencia se han hecho reconocimientos justos al personal de salud, a médicos, enfermeras y todos los demás, también a las asesoras en las clínicas, quienes merecen un cerrado aplauso. Y a las Fuerzas Armadas, claro está. Este Día de las Madres fue emocionante ver la labor de los miembros de la Policía. A ellos les ha tocado duro, ayudando a repartir mercados, cumpliendo labores propias de su misión, como que se respete el orden público, y haciendo cumplir las normas, pero me emocionó verlos repartiendo flores y llevando voces de ánimo y de recreación.



La Policía es una institución cercana a la gente. Con ella, a algunos les pasa como con los médicos, que no la quieren hasta que la necesitan. El covid-19 ha cambiado casi todo. Yo creo que también la forma de ver la vida y compartir en sociedad.Carmen Rosa Novoa

Desinfectar la ciudad

Señor Director:



Para contener la propagación del virus covid-19 se debe desplegar una campaña de desinfección general de la ciudad, teniendo como base a los prestadores del servicio de aseo, equipando los carros recolectores con el equipo necesario para esparcir los desinfectantes en sus respectivos recorridos de recolección de basuras, ya que con lo que pagamos los usuarios es posible que nos garanticen un ambiente libre de virus y patógenos.César Claros Flórez

La vía Villeta-Guaduas

Señor Director:



Muy bien por el reinicio de obras en el túnel de La Línea. Pero ¿y la Ruta del Sol? Esta tiene 1.071 km entre Bogotá y la Costa Atlántica; pasa por 8 departamentos y 39 municipios. Lo faltante está en Villeta-Guaduas, con 23 km: con 6 km de túneles y 6 km de puentes y viaductos. De estos, estando don Vargas Lleras de vicepresidente y casi en campaña, anunció en Villeta su terminación, pero esta aún no se ve.



Ahora, Villeta y Guaduas son municipios sin covid-19, de manera que es posible reanudar las obras. Fidel Vanegas Cantor





