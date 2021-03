Respaldar a la Policía

Señor director:



Duele y entristece la muerte del patrullero de la Policía a manos de dos hampones armados. Qué difícil es ser policía en este país. Dios reciba a este nuevo héroe y proteja a su compañero, que finalmente capturó al otro delincuente. Las ciudades de Colombia, no solo Bogotá, se están volviendo invivibles por la inseguridad. Los bandidos de toda laya se han desatado, al parecer respaldados por verdaderas bandas organizadas. Las autoridades tienen que desplegar nuevas estrategias, que el Ejército ayude a patrullar y que se hagan requisas permanentes. Que quien porte armas de fuego sea castigado severamente, pues están prohibidas. Hay que respaldar a nuestra Policía, alertando sobre cualquier sospechoso.José Francisco Piñeres

El parque Nacional

Señor director:



He leído con atención la columna de Juan Esteban Constaín, en la que hace unas evocaciones del parque Nacional de Bogotá, a donde acude a jugar tenis.

Realmente, este espacio es muy importante para la recreación de la capital, pero valdría la pena proponer de una vez una fuerte inversión para ese campo, que teniendo el privilegio de contar con una enorme extensión, la mayoría de él se encuentra en el abandono total, pareciéndose más a un inmenso potrero en donde es posible ver vacas, caballos, perros abandonados y zonas totalmente abandonadas, en donde se aprecia también la inseguridad.



Muchas cosas se podrían hacer en un terreno de esta naturaleza, que caracterizara a Bogotá con un espacio recreativo emblemático, tal como lo tienen las grandes capitales del mundo. Quienes se dedican al diseño del paisaje, a la proyección de alternativas de recreación y a la concepción de espacios públicos amables encontrarán allí todas las posibilidades posibles para su imaginación.



Ojalá se piense en un proyecto, en serio, de gran connotación, antes de que sea sorprendido por una invasión ante el abandono que padece.Eduardo Durán Gómez

La condena a Ricaurte

Señor director:



De la condena al exmagistrado Ricaurte, si hay algo que sorprenda es precisamente eso, sobre todo en un país donde el nivel de impunidad sigue respaldando a los que creen que la justicia es solo para los de ruana. Nuestra justicia está tan desprestigiada por individuos como estos que al juez que lo condenó le deben de estar lloviendo elogios y felicitaciones por un motivo que nos sorprendió a todos: hizo lo correcto.Wadid Arana D

Dejar en paz a los viejos

Señor director:



Da la impresión de que el impuesto a las pensiones va a salvar la economía de nuestro país. Todas las personas que opinan sobre la reforma fiscal o tributaria le dedican más tiempo a este rubro que a otros, donde claramente se están dilapidando los ingresos recaudados. Por favor, igual que cuando empezó la pandemia de covid-19, déjennos en paz a los viejos que cotizamos por más de 35 años para recibir una pensión honorable y que estamos contribuyendo con un 12 por ciento para la salud.Luis Fernando Acero Góngora

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co