Salud mental vs. salud física

Luego de varios meses de confinamiento y de soportar el encierro, por fin se abrieron los espacios escolares para muchos niños en Bogotá. Es desgastante la decisión que deben tomar algunos padres de familia con respecto a si es o no viable enviarlos de nuevo a las aulas, debido al latente riesgo de contagio que, aunque ha bajado, no ha desaparecido. Esta determinación es contrastada con los beneficios que trae para su salud mental la interacción con otros niños y profesores. Las medidas de bioseguridad tomadas por los representantes de los colegios tienen bajos márgenes de error, mas no por ello se puede pensar que está erradicado. Es más, muchos niños pueden ser inmunes a la enfermedad y llevar el virus a sus familiares

Se debería implementar, primero que todo, que los menores que sean enviados a las aulas ya tengan la vacuna contra el covid. Esto traería algo de alivio, puesto que la salud mental de los infantes mejorará, pero no lo hará la de sus familiares que no podrán estar pendientes las 24 horas del cuidado que sí han tenido a lo largo de esta pandemia.John Jairo Salgado Barbosa

Una actitud suicida

Muy loable su editorial del domingo pasado, relacionado con la necesaria solidaridad que se debe tener con el objetivo de poder acceder universalmente a la vacuna contra el covid-19, pues de nada servirá que los países ricos se vacunen, ya que los pobres andan cruzando fronteras en busca de mejor bienestar y acceso a otros servicios que en sus países de origen no se les garantiza. Ese pensamiento individualista y egoísta debiera dejarse de lado, pues es suicida. El mundo globalizado en el que estamos nos debe obligar a actuar conjuntamente si no se quiere llegar a un enfrentamiento aún mayor entre ricos y pobres, tal y como también lo plantea el papa Francisco en su última encíclica, en la que nos hace un llamado a la unidad, a un pensamiento en el otro, a un actuar en solidaridad y ayuda mutua.



Ojalá que a nivel del país no estemos pensando lo mismo, pues de nada servirá que a los bogotanos se nos garantice la vacuna si a la periferia se la deja por fuera, máxime por la movilidad social en que vivimos.Henry Sarabia Angarita

Otro virus en Bogotá

La delincuencia común se convirtió en un virus más que debemos afrontar los capitalinos a diario.



Aparte de lidiar con los cambios que ha traído la pandemia, los bogotanos debemos salir con cuatro ojos, día y noche, porque, infortunadamente, ‘no se puede dar papaya por las calles’. El miedo se apodera de nosotras, las personas de a pie, quienes en muchos casos no tenemos otra opción que utilizar el transporte público.



En TransMilenio reina la ley del ‘más abeja’, en donde los hurtos no cesan y en varias ocasiones terminan en atentados contra la vida y la integridad de todos.



Ojalá este diario haga un llamado al Gobierno y a la señora alcaldesa para que, de una vez por todas, encuentren una pronta, contundente y efectiva solución para esta peste que también se apodera de Bogotá.Angie Vanegas

