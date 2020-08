Los elefantes que todos pagamos

Señor director:



La noticia de que Antioquia tiene 95 elefantes blancos me recordó otra de este diario de que en el país hay casi 1.200. Esos vergonzosos testimonios de la corrupción deben ser recordados a menudo, sobre todo a fin de que haya justicia para quienes causaron esos enormes desperdicios con los dineros públicos.

Ellos deben pagar con sus bienes, pues uno de los motivos que impulsan este mal es que la sanción es apenas social, y eso. Casa por cárcel, y salen a disfrutar fortunas que son dineros públicos, es decir, dinero de todos, el de nuestros impuestos. Qué diferente se enfrentaría esta pandemia con todos los hospitales que no se han podido construir.Dagoberto Castaño Paredes

Hay un hecho que le devuelve a uno la fe en el país, que le revive la esperanza en medio de esta crisis de salud, en la que todos los días mueren centenares de seres humanos y otros se infectan. Me refiero a la creación de un “fondo de riesgo, sin ánimo de lucro, que responda rápidamente ante la eventual vacuna contra el covid-19”, como una tarea urgente de la coalición privada para apoyar al Gobierno. Apoyo en todo sentido: científico, logístico y económico.



Es una gran noticia. Por ahí es. Todos debemos aportar, en unión, pensando en todos, en el país de hoy y de mañana, sin intereses políticos. Los empresarios deben mostrar generosidad y humanidad.Carmen Rosa Novoa

El médico ortopedista Gabriel Ochoa Uribe, nacido en Sopetrán, Antioquia, murió a los 90 años en Cali. Partió el más grande de los técnicos del fútbol en Colombia: 13 títulos; 5 con Millonarios, 7 con América y 1 con Santa Fe. Logró 34 triunfos como entrenador. También dirigió la Selección, logrando la primera victoria sobre Brasil. Fue arquero en su juventud y aficionado a la hípica. Sus dirigidos lo extrañarán, sobre todo por su calidad humana y por siempre ejercer con disciplina y ejemplo.



Willington Ortiz, otra gloria nacional del fútbol, afirmó que terminó su bachillerato gracias a Ochoa, quien lo apoyó desinteresadamente. Deja verdaderas enseñanzas por sabio, innovador y genio.Helena Manrique Romero

He oído por más de 20 años sobre esta vía, pero nunca nadie ha explicado su verdadera magnitud e importancia. Este proyecto sería la reivindicación de la técnica (ingenieros) sobre la política (o politiquería más bien), pues conecta el país de la Orinoquia con el país andino por el paso más bajo de la cordillera Oriental, en el municipio de Colombia, en el Huila.



Ofrecería a la industria del transporte el no tener que subir a las cúspides por las que cruzan las demás carreteras, con ahorros económicos exorbitantes, lo cual permitiría conectar media Colombia por los modos carretero o férreo con todos sus puertos marítimos, no solo a los del Pacífico. Ya es hora de que se le dé la prioridad que se merece a este importante proyecto para el futuro del país.William Bernal Rivera

