El Congreso debe legislar

Señor Director:



Me refiero a su editorial 'Arranca el Congreso' (9/4/2020). Me parecía increíble que en medio de esta tremenda crisis que vive el mundo, en la que en nuestro país la inmensa mayoría –pública y privada– hace máximos esfuerzos por trabajar desde las casas, por ser creativos, por ser solidarios, es decir, por cuidarnos entre todos y salir adelante, fuera el Legislativo, o sea, los honorables parlamentarios que supuestamente nos representan, los que desentonaran, que se encogieran de hombros. Qué mal mensaje, cuando precisamente ellos son los más privilegiados y los que deberían dar ejemplo de imaginación y de esfuerzos.

Sí, señor, como dice su editorial: “Los parlamentarios tienen la enorme responsabilidad de estar a la altura del desafío que les plantea la crisis”. Este es un momento histórico en que se verá, al final, el grano de arena que aporte cada uno. El Legislativo, en estos momentos, tiene un papel fundamental, pues se necesitan leyes y normas y se precisa que la sociedad vea que sus instituciones están activas. Ángel María Aguilar

Bogotá

Gremio artístico, en riesgo

Señor Director:



Ante todo, conjuguemos los siguientes verbos: contener, mitigar y obedecer ante el coronavirus mundial. Hasta ahí, comprendido. El decreto 516 del 4 de abril del 2020, expedido por la Presidencia, reza: “Por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida en el marco del estado de emergencia económica social...”. Los artistas en Colombia y diferentes sindicatos se quejan de las condiciones paupérrimas para sobrevivir en la disciplina del arte que ejercen. Según el presidente Iván Duque, el decreto es transitorio. El gremio seguirá sobreviviendo, pero el decreto quedará ‘per se’. Tomando medidas de higiene responsable, sí se podrían reactivar las grabaciones en exteriores, guardando las distancias, en el mes de mayo. Los artistas pagan arriendo, hacen mercado, crían hijos y también se mueren. Cumpliremos las nuevas medidas, ni más faltaba, pero los decretos transitorios no son eso, son ‘per se’.Helena Manrique Romero

Corrupción con las ayudas

Señor Director:



Sobrecostos del 71 % en todas las compras de la mayor parte de los funcionarios, que deberían aprovechar esos recursos responsablemente en sus municipios y no dilapidarlos en dichos sobrecostos, comisiones, malos manejos y toda clase de sucias maquinaciones para su propio peculio. Esto nos demuestra la pésima labor de la politiquería manejando dineros que se deberían manejar solamente a través de la Iglesia o de probadas instituciones de caridad. Con toda seguridad llegarán a su destino.Felipe Bueno Angulo

