En un análisis sincero de nuestro desempeño sobre la tierra nos puede saltar algún cargo de conciencia por no haber aprovechado mejor nuestro tiempo en beneficio de la humanidad... Ahora es la oportunidad de ayudar a salvar muchas vidas con el hecho de cumplir las normas de cuidar la nuestra y la de nuestros seres queridos.

Es hora también de resaltar la labor del personal de salud y seguridad, quienes se están sacrificando por nosotros. Hemos visto gestos de solidaridad como el de los policías que llevaron alimento a habitantes de la calle o visitaron niños discapacitados. Los campesinos que nos siguen trayendo sus alimentos. Compremos en las plazas de mercado, es el momento de consumir lo nuestro. La economía campesina aún produce el 80 % de lo que consumimos.Fidel Vanegas Cantor

Unidos contra los corruptos

Es urgente que todos los colombianos nos unamos fraternal y solidariamente no solo contra la expansión de la pandemia y la grave crisis económica y social del país, sino también contra los infames, voraces y despiadados políticos y contratistas corruptos que hasta al covid-19 y al dolor y sufrimiento de toda la nación le quieren sacar tajada, robándose inmisericordemente los dineros del Estado y de las donaciones de mucha gente y empresas generosas, destinados a mitigar el hambre y las necesidades básicas de los más desposeídos y desprotegidos. Ojalá esta vez nuestra justicia sea justa, los considere un peligro para la sociedad y no los vaya a favorecer con mansión por cárcel.Luis Iván Perdomo Cerquera

Contemplar la cruz

La Iglesia celebró el pasado Jueves Santo la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y recordaba la petición expresa de Jesús a sus discípulos, en la que se reconoce al cristiano, que se amasen unos a otros como Él los amó. El amor es lo único que no pasa, como ha recordado el papa Francisco. El Jueves Santo nos invitaba a no tener miedo a la cruz de cada día, porque todo sufrimiento tiene su sentido unido al de Cristo. Esta inusual Semana Santa nos ofreció la oportunidad de alzar la vista al crucifijo y abrazar el Evangelio, como decía el Papa. Esta será para nosotros –afirmaba él– como una gran liturgia doméstica, porque no podremos ir al templo. Pero ahí están el crucifijo y el Evangelio para contemplar y escuchar, unidos en la comunión profunda de la Iglesia.Jesús Domingo Martínez

La bomba carcelaria

La bomba carcelaria sigue dando señales desde Villavicencio, con la muerte de un exconvicto, mientras que el Gobierno no expide el decreto con el cual pretenden descongestionar las cárceles. Como está el borrador no solucionan nada. Sacando enfermos, mayores de 65 años y a quienes estén cerca de cumplir la pena, nada hacen y además ya está escrito en las normas penales. Los detenidos preventivamente por más de un año que no hayan sido capturados en flagrancia son más de treinta mil, deben salir y se soluciona en gran parte el problema. Los débiles argumentos del Fiscal General no son la discusión, cuales son que él está para perseguir los delitos y que le preocupa que salgan a robar porque no tienen quién les dé de comer.Fauner Romero

