Aplauso a las pedalistas

Señor director:



En este momento, con todas las dificultades de pandemia y de clima se lleva a cabo la Vuelta a Colombia femenina. Es admirable verlas en largas travesías, no propiamente en terrenos planos, disputando metro a metro el título y los distintos premios. Qué bien.

Esto demuestra un apoyo al deporte y que las mujeres, sin perder su feminidad, están en todos los ámbitos de la vida. Mientras unas triunfan en la política, en las grandes empresas, otras lo hacen en el deporte. Ojalá haya más despliegue para las conquistas femeninas y ojalá haya cada vez más conciencia de que la mujer merece respeto y admiración. Porque en el campo de la violencia intrafamiliar seguimos perdiendo. Pero merecen un aplauso nuestras pedalistas.Carmen Rosa Novoa

Otra vía urgente

Señor director:



Todos coincidimos en que la reactivación de la economía se basa en la inmediata construcción de carreteras, no solo por su propia generación de empleos sino también por su estímulo a otras actividades tan golpeadas por la pandemia, como lo es el turismo. Por lo tanto, es inexplicable que se haya excluido de un plan que está listo para comenzar (pues tiene ya una larga y compleja aprobación), como lo son los 18 kilómetros faltantes de la Ruta del Sol 1 en el tramo Villeta-Guaduas, que en épocas normales se convierte para el viajero en una ‘vía dolorosa’ detrás de las lentas tractomulas, y en la época de fin de año se convierte en un ‘infarto vial’ que puede durar 6 u 8 horas. Los bogotanos esperamos que se nos permita disfrutar del mar Caribe sin tantos sufrimientos.Gustavo Hernández Boada

La vicepresidenta de Estados Unidos

Señor director:



A pocos días de cumplir 78 años (20 de noviembre) el demócrata Joe Biden fue elegido como el presidente número 46 de Estados Unidos. Pero la sensación política del momento es su vicepresidenta, la abogada californiana Kamala Harris, de 56 años. Inteligente, decente, con experiencia política, bonita, de ascendencia india y jamaiquina. Las personas, incluyendo a republicanos, se cansaron de Trump, por irrespetuoso, grosero, ramplón, racista, vulgar, narcisista, etc. Nunca ha bajado de “viejo” a Biden como, si él fuera un pelao (74 años). Buen viento y buena mar, por el país y, sobre todo, por nuestras familias que viven en Estados Unidos.Helena Manrique Romero

Bogotá

Hay que mirar al campo

Señor director:



Muy bonito, lleno de ánimo y de esperanza el mensaje de los silleteros en Medellín: ‘Ánimo, Colombia mía, no perdamos la alegría’. Y este “es un mensaje de que vamos a volver a florecer”. La vida es flor de un día, es un ratico, como dijo Juanes, y por eso hay que cuidarla y vivirla bien. Haciendo buenas obras, unidos. Y siendo justos, desde cada posición. Porque esos campesinos optimistas, los de todos los cultivos, no solo flores, poco son oídos, trabajan a pérdida, apenas para sobrevivir.



Ahí están los paperos vendiendo a la orilla de las vías a como les paguen. Por favor, miremos al campo, pues es de allí desde donde vienen los alimentos para todos.José Francisco Piñeres

Bogotá

