Los derechos son para todos

Señor director:



¿Hasta dónde llega el derecho constitucional para que la gente se manifieste? ¿Y dónde quedan los derechos de los ciudadanos que nos vemos afectados por el accionar irracional de los que bloquean vías, impiden el discurrir normal de los trabajadores, de los servidores de la salud, de los enfermos de covid, de los que pretenden ganar el sustento diario? El prolongado paro afecta más a los pobres, con la escasez de alimentos y el encarecimiento de esto. No creo que la Constitución otorgue derechos para unos cuantos, en detrimento de la vida y los bienes de la gran mayoría de ciudadanos que merecen disfrutar de los derechos a su congrua subsistencia y al discurrir normal de sus vidas.Hernán Chaparro Plazas

Las cosas por su nombre

Señor director:



Desde hace un tiempo, alguien decidió que decir venezolano causaba xenofobia. Ahora la prensa hablada y escrita se refiere a extranjeros cuando se llevan a cabo los robos en TansMilenio o en los alimentadores, o los atracos callejeros o en establecimientos públicos y comerciales, o los infiltrados en las manifestaciones pacíficas, si son causadas por venezolanos.



Así nos achacan a los extranjeros de otras nacionalidades el atraco al Starbucks de Usaquén, los robos en varios sectores de la ciudad, planeados y ejecutados por venezolanos. Esto nos ha traído problemas a todos los extranjeros de otras nacionalidades.



¿Quién determinó que decir venezolano es causa de xenofobia, pero decir extranjero no lo es? Las cosas hay que decirlas por su nombre propio.Edgar van den Berghe Romero

Reducir el Congreso

Señor director:



En medio de la fuerte polarización actual, he visto que en una de las pocas cosas en que la población, sea de izquierda, de centro o de derecha, está de acuerdo es en el número de congresistas que tiene el país. Varias veces se ha buscado tramitar en el Congreso una reforma constitucional en ese sentido, siendo más que obvio que no haya pasado porque son los mismos congresistas los afectados con este recorte. La única solución que veo es que para las próximas elecciones se incluya el equivalente a una ‘séptima papeleta’, que le pregunte al pueblo si quiere un recorte de escaños en el Congreso. De salir aprobada, se estará instruyendo, no preguntando, al Congreso de hacer la reforma, aunque vaya en contra de la conveniencia de los congresistas.César Botero Guingue

Triste Día de la Madre

Señor director:



Cada día aumenta la cifra de jóvenes que han perdido su vida en medio de las manifestaciones por la crítica situación que atraviesa el país. Con cada día que pasa son más las madres que pierden a sus hijos en este país, madres para las cuales el mejor regalo en su día es poder contemplar la sonrisa de aquellos a quienes más aman. Este es un atípico Día de la Madre en Colombia. Para todas ellas, las que sufren pérdidas irreparables de sus hijos, mis más profundas condolencias. Y para los jóvenes con quienes salimos a marchar, cuídense, por amor a ustedes y por amor a sus madres.Diego Ramírez

