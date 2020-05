Señor Director:



Este lunes mucha más gente vuelve a la calle, a sus trabajos. Lógicamente, habrá más congestiones y más contacto. Con ello, más peligro del covid-19, porque es imposible que le hayan hecho pruebas de contagio a todo mundo. Ante este riesgo mayor, no hay autoridad capaz de controlar. Solo depende de cada uno, y debemos pensar no solo en nosotros, sino en los de nuestra casa y en los compañeros.

Hay que acentuar las medidas, las empresas deben ser rigurosas y nosotros, no relajarnos ni pensar en que esto no es tan grave. Es muy grave. De cada quien dependen más vidas. Hay que usar tapabocas y lavarnos las manos, como recomiendan, y huir de los indisciplinados. Ya he visto negocios donde se violan las normas. A esos, que la autoridad les eche ojo. Es un momento definitivo, una verdadera prueba de fuego, y cuidarnos unos a otros debe ser la norma.Dagoberto Castaño Paredes

Devolución imposible

Señor Director:



Soy ciudadano de 84. He tratado de solicitar, por internet, la devolución de saldo a favor como persona natural en mi declaración de renta del 2018. Pero las facilidades no son ciertas. No hubo una ilustración precisa sobre los procedimientos. Después de 20 días de intentarlo en vano, recurrí al contador que me asiste, quien me manifestó que primero tengo que pedir la cita entrando a la página de la web dian/bogota.gov.co –algo que había hecho una decena de veces– y seguir con detenimiento cada paso. Procedo nuevamente con las instrucciones que aparecen hasta llegar al ‘link’ ‘pedir cita’. Qué decepción mayor: no hay citas para este mes, y solo las dan para el mes en que se solicita. Es esta la situación de muchísima gente. Creo que se está jugando inmisericordemente con el contribuyente. ¿Oh será que hay otro método para lograrlo?Gonzalo Sánchez Martínez

Extrañeza

Señor Director:



Me dejó perturbado esta mañana (7/5/2020) el periódico EL TIEMPO al cual estoy suscrito, con su primera página a todo color y en gran tamaño, cuando se destaca al presidente Trump para seguirle el juego sucio de su acusación al país chino, y para reiterar –sin certeza ni pruebas– que ese país tiene la responsabilidad en la propagación del coronavirus por el planeta. Ante este “vendaval sin rumbo” que es Trump, hubiera podido, al menos para tratar de equilibrar los argumentos, emplear la mitad de la ilustración con algún dirigente chino que con alguna declaración suya lo refutara. Y aumentó mi extrañeza cuando la situación de riesgo y peligro con Venezuela no mereció tanta importancia para hacerla resaltar en el periódico que usted lidera.César ‘Pagano’ Villegas

Un acto inhumano

Señor Director:



A raíz de esta epidemia hay unos hechos que duelen: por ejemplo, personas que abandonan sus mascotas. Si hay seres amorosos y fieles, son los perros. No los abandonen, es un acto inhumano e indolente. Yo miro mi perro, echado a mis pies, que se alegra tanto cuando llego, y no entiendo a los que son capaces de echarlos a la calle. Si no pueden tenerlos, hay sitios de adopción. Otros sí los quieren.Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co