Digitalización de la justicia

El país debe celebrar que el Ministerio de justicia iniciará el proyecto de digitalización de los procesos, lo cual permitirá la reducción de la corrupción, pues se acabará el arrume de folios y evitará que se tenga acceso a la pérdida de esto, como puede suceder hoy en día. Adicionalmente, el ciudadano puede conocer el estado del proceso en línea y los tiempos estimados para concluir las sentencias, sin tener que recurrir a los avivatos para que los procesos no avancen. El BID aprobó 100 millones de pesos para la primera fase del proyecto y 400 millones adicionales para su puesta en marcha. Ojo, hay que estar atentos. Seguramente la oposición de muchos políticos y corruptos de cuello blanco será grande.Gabriel Remolina Ordóñez

Las mujeres no son violentas

El Día de la Mujer es la oportunidad de crear conciencia, de hacer entender a toda la sociedad sobre la discriminación y las violencias de las que somos víctimas. Es la ocasión para poner un grito universal de llamado a la justicia, a ver si se educa en el respeto, en valores, en sentido de equidad. Qué lástima que unas hayan manchado la marcha al acudir al vandalismo. Si buscamos menos violencia y menos odio, esa era la peor salida. Pero no somos así las mujeres. La inmensa mayoría somos pacíficas, luchadoras por sanos caminos, corajudas, emprendedoras, mujeres que participamos, de igual a igual, en todos los campos de la sociedad. Eso, y las justas peticiones, es lo que se debe valorar y destacar.Carmen Rosa Novoa

Centenario de Astor Piazzolla

Hace un siglo, un 13 de marzo de 1921, nació en Mar del Plata uno de los más grandes revolucionarios del tango como lo fue Astor Pantaleón Piazzolla, destinado a hacer de este aire argentino una identidad musical más cosmopolita, más universal.

Desde niño viajó a Nueva York, donde comenzó su vida artística para posteriormente ser uno de los alumnos más aventajados de sus maestros Alberto Ginastera y Nadia Boulanger, quienes le inculcaron el compromiso de enriquecer la música de su país.

Piazzolla regresó a su patria y se constituyó en un gran bandoneonista e integró varias famosas orquestas de Buenos Aires. Como compositor se destacó en tangos como Buenos Aires, hora cero, Adiós Nonino, Otoño porteño y Milonga del Ángel, dentro de su extenso repertorio. Así, Piazzolla ha engrandecido la preponderancia del tango, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes de esa máxima expresión de la música argentina moderna.José Portaccio

Evitemos el tercer pico

Todo está funcionando bajo la normalidad con base en la reapertura de los sitios de mayor concurrencia.



Que evitemos un tercer pico depende de todos nosotros, no jugar con candela y apoyarnos en las autoridades que cumplen un papel importante al exigir el aforo donde haya la necesidad. Hay que poner de nuestra parte, cumplir los protocolos de bioseguridad y aprovechar bien el tiempo en el momento de desplazarse.Tito Rovira

