La Policía, en el Mindefensa

Señor director:



El suscrito permaneció 40 años vinculado a la Policía Nacional, y me identifico con lo expresado por el señor general Vargas, director de la institución, al señalar que, ante la reforma que se debate en el Congreso, esta debe continuar dependiendo del Ministerio de Defensa. Las razones son: la naturaleza civil la mantiene.

La Constitución de 1991 reafirmó esta naturaleza en su artículo 218. La misión institucional corresponde al mantenimiento del libre ejercicio de las libertades y derechos del ciudadano. Las tareas que cumple la Policía se coordinan con las Fuerzas Militares, que también desarrollan funciones orientadas a controlar las manifestaciones delictivas. De esta manera, la Policía no se sentirá aislada, sola, cumpliendo su misión. Lo más adecuado es que las Fuerzas Militares y la Policía funcionen bajo la dirección del Mindefensa. Mantener la Policía allí es prioritario por la situación social, delincuencial, las alteraciones del orden público, la presencia de grupos armados y el combate al narcotráfico. Dependiendo de otra entidad puede constituirse en una entidad débil, vulnerable, que sea afectada por la interferencia politiquera, y ese es un riesgo para su aniquilamiento, después de haber prestado por muchos años sus sacrificados y valiosos servicios al país para lograr la convivencia pacífica. Nuestra Policía no merece un triste final.



Quienes queremos y valoramos los servicios que presta nuestra Policía debemos desarrollar una pedagogía en el Congreso, con serios argumentos para que vean la importancia de mantener la institución dependiendo del Mindefensa.

General Luis Montenegro R.

Excomandante de la Policía de Bogotá

Inadmisible dañar la economía

Señor director:



La economía, según la visión de Aristóteles, es como un hogar y en ese sentido refleja las carencias o abundancias que una familia tiene: “El hogar era para él un pequeño reino, y su administración formaba parte de la política”. Es por ello que bloquear la economía, no dejar circular libremente las diferentes fuerzas que la mueven, las respectivas dinámicas de cada uno de sus sectores y actividades es, por decir lo menos, un acto dañino y de manifiesta injusticia, que no puede formar parte del ejercicio de la política de ningún ciudadano.



Según cálculos, los daños ascienden, en más de un mes de anormalidad en la vida económica del país, a 20 billones de pesos. De suma gravedad, ello no tiene, ni puede tener, justificación. Hay que tener civilizadas maneras y comportamientos con nuestro país.Rogelio Vallejo Obando

Remar contra la corriente

Señor director:



Empatamos con Argentina y lo celebramos como una victoria. Colombia puso coraje para lograrlo, pero había entrado despistada, como dormida. Nos pasa casi siempre y después nos toca remar contra la corriente. Y eso no es solo en fútbol. Es en casi todo, es como cosa de idiosincrasia. Aquí solemos dejar prosperar las dificultades para luego tener que invertir más y hacer grandes esfuerzos. Y celebramos si algo logramos. El secreto es prevenir. ¿Será por eso que se dice que la patria es su selección de fútbol? Volviendo al partido, Colombia necesita mejorar mucho. Estamos a tiempo.Dagoberto Castaño Paredes

