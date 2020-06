La situación de los venezolanos

Señor director:



Increíble ver largas filas en las ciudades venezolanas para comprar gasolina. Ya no importa el precio, preocupa la disponibilidad del combustible en uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo. Hace unos años, Chávez pronosticaba que para el 2020 Venezuela estaría produciendo seis millones de barriles diarios. Hoy, con dificultad, llega a setecientos mil barriles por día, por debajo de la producción colombiana. También vemos filas de miles de bolivarianos que por la pandemia, y ante la falta de oportunidades en los países vecinos, intentan regresar a su país, que es como saltar al vacío. Cuesta pensar que todavía hay quienes creen en las bondades del socialismo del siglo XXI.Mario Patino Morris

¿Quién podrá ayudarnos?

Han sido muchas las manifestaciones contra el aislamiento total en el que tienen a los adultos mayores. También han sido muchas las protestas por el gravamen impuesto a las pensiones que el Gobierno, irónicamente, denomina megapensiones.



Hasta ahora, el efecto de estas protestas ha sido nulo y, por el contrario, parece haber endurecido la actitud de quienes nos gobiernan. Nos queda únicamente la esperanza de que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de las medidas tomadas, pero nos preocupa que el tiempo pase y que cuando exista un pronunciamiento de la justicia, ya hayamos cumplido una cadena perpetua y nos hayan confiscado gran parte de nuestras pensiones.



¿Quién podrá ayudarnos?Diego López Arango

Otros medios de transporte escolar

Está en riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca otorgar y garantizar transporte escolar digno a los niños y niñas de las regiones con difícil acceso. El proyecto, que se deberá debatir en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, es un aporte a la construcción de paz y al cierre de la brecha entre la Colombia rural y la Colombia urbana. Aunque el Gobierno ha planteado una solución a las rutas escolares, hay que entender la necesidad de un enfoque diferencial, pues dónde quedan los niños que llegan al colegio en medios como lanchas o, en casos extremos, burros.



Es de esperar que la comisión se logre pronunciar y se dé una solución, pues se debe garantizar la educación digna en todas las regiones.Carlos David Suárez Cabrera

Las víctimas del ‘gota a gota’

Señor director:



En esta época de pandemia, cuando se presenta una grande vulnerabilidad económica, especialmente para los más necesitados, cómo sería de importante que el Gobierno y las autoridades financieras pusieran sus ojos sobre los prestamistas ‘gota a gota’, que pululan en sitios céntricos de la ciudad, ofreciendo dineros fáciles, pero que después se convierten en una carga económica imposible de cumplir. Ellos llevan a quienes solicitan esos préstamos a tornarse en víctimas de sus garras, con las que los despojan de lo poco que han construido en su vida. Roberto Plata Torres









