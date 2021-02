Señor director:



Buenaventura podría ser una de las más pujantes ciudades del Pacífico. Es nada menos que un puerto. Pero, como Colombia no sabe aprovechar sus ventajas y riquezas, la ciudad ha sido abandonada y la pobreza y las mafias la tienen sitiada. Qué dolor y qué rabia. Allí se requiere presencia del Estado en todos los frentes: se necesitan autoridad y justicia, en educación, deporte, oportunidades laborales, protección a la mujer. No puede ser que las armas de los violentos siembren terror en las calles. Lo triste es que de vez en cuando, si la inseguridad se desborda, hay alguna reacción. Después se olvida. No, la reconstrucción social y la protección al ciudadano se deben mantener por largo tiempo.Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Impuesto a pensiones

Señor director:



Me causó gran sorpresa ver en el periódico la propuesta de la reforma tributaria. En uno de sus apartes, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dice: “Las pensiones altas –que a su juicio son las de más de 3 salarios mínimos al mes– sí entrarían a regir el tema de los impuestos”. Al llevarse a cabo este proyecto, se le daría la estocada final a la clase media, que con mucho sacrificio ha logrado una pensión. Entiéndase que pensión alta son aquellas de más de 10 o 12 salarios mínimos o aquellas que disfrutan los congresistas.



Sería verdaderamente injusto que luego de haber trabajado 40 o 50 años y aportado durante todos estos años impuestos, a través de la retención en la fuente, ahora nos vengan a cobrar más impuestos en nuestra etapa final de vida. Tengan en cuenta que como pensionados debemos pagar la totalidad del descuento de la salud. Entonces, ¿con qué dinero pretenden que vivamos los pensionados?Julio César Patino Díaz

Policías menos vistosos

Señor director:



Ahora que está creciendo la percepción de inseguridad en Bogotá, lamentablemente lo vistoso (verde fosforescente) del uniforme de los policías se convierte en un aliado para hacer los robos callejeros. El delincuente, antes de ejercer su acción, mira a la redonda para saber si hay algún policía, al cual puede detectar a casi más de una cuadra; si no ve alguno, hace el asalto y sale a correr. Igual sucede en TransMilenio, donde, con un solo vistazo, se puede detectar si hay policía o no. Para efectos de seguridad era más efectivo el antiguo tradicional uniforme verde, que no era tan vistoso.Libardo Cárdenas Giraldo

El voto de opinión

Señor director:



A propósito de la carta del lector Maicol Ávila y, de acuerdo con los comentarios que uno encuentra en redes sociales, la mayoría de los colombianos no tienen claro el significado de ser de izquierda o de derecha. Un gran porcentaje de la población no participa en los procesos electorales, otra proporción significativa vende su voto sin importar la orientación política del comprador, y otros votan por mera simpatía con el candidato o esperando alguna contraprestación burocrática o contractual. El llamado voto de opinión, que se entiende como práctica objetiva y fundamentada, en realidad marca diferencias en muy pocas regiones.Ernesto Guerrero Matta