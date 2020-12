Fue una consulta contra Maduro

Señor director:



Que Maduro dictatorialmente haya ganado las legislativas con una pobre votación del 30 % del electorado es ya una consulta popular en su contra. El dictador cada vez se corrompe más, pero, precisamente por eso, la batalla hay que seguir dándola hasta que se vaya o caiga y sea enjuiciado. La libre determinación del pueblo venezolano está negada por el gobernante, pero no podemos permitir que la decadencia de Venezuela se perpetúe en manos de este usurpador, una vergüenza de Latinoamérica y de la democracia.Juan Guillermo Durán Mantilla

Al Diego, al Pelusa, al brillante zurdo, todo se le volvió gracia, todo se le celebraba y todo le resultaba pasajero. En medio de vítores, aúpas, aplausos y en la compañía de sus adláteres, seguidores, hinchas, todo era juerga, todo era juego. En el pasado mundial de fútbol, celebrado en Rusia en 2018, Diego Armando se vio con unos cuantos vodkas encima y con una sobredosis de amor, en un estado deplorable y vergonzoso. Cuando lo retiraron del estadio dijo: “Para qué me invitan, ya saben cómo me pongo”.



Días posteriores a su fallecimiento, poco a poco, sus adictos y sus seguidores descubrirán que el mundo sigue su caminar sin él y, a estas alturas del partido, en el tercer tiempo, ya se puede escribir algo contrario a sus virtudes futbolísticas sin correr el riesgo de ser tildado de mercenario o linchado por su fanaticada.Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Una de las explicaciones para nuestro subdesarrollo es el defecto de nuestros gobernantes de pensar en pequeño. El plan maestro ferroviario del Gobierno Nacional no es la excepción. Los proyectistas se limitan a rehabilitar los corredores existentes y adicionan una que otra conexión entre estos. Todo el proyecto se concentra en las zonas de siempre. ¿Y qué se le ofrece al resto del país, específicamente al Huila, al Tolima y a los departamentos del Llano? Hoy en día, con las ayudas de satélites y aplicaciones que permiten generar planos topográficos desde una oficina en Bogotá, con la suficiente aproximación para el planeamiento de vías de comunicación terrestres, es reprochable no plantear un plan que cubra todo el país y aproveche elementos geográficos como el paso más bajo de la cordillera Oriental por el municipio de Colombia en el Huila, para la salida de los Llanos Orientales y su conexión con los puertos marítimos.William Bernal Rivera

Hace aproximadamente un mes leía que el consumo de pornografía on-line se había disparado de manera alarmante en los meses de confinamiento. Y es que es difícil saber el tráfico económico que generan las plataformas dedicadas a este negocio, pero lo que sí se ha cuantificado es que su consumo creció en 2020 un 25 %. El confinamiento domiciliario ha hecho que esas plataformas se hayan lanzado a la caza de consumidores ofreciendo, por ejemplo, acceso gratuito. Esto ha sucedido en Italia, Francia y España desde el mes de marzo pasado.Xus D. Madrid

