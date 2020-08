Respetar a la Policía

Señor director:



Es muy preocupante la noticia de que cada tres horas un policía es lesionado en servicio. Dicen que la mitad de las agresiones ocurren cuando intentan hacer control de riñas. Esto significa la pérdida de respeto a las autoridades y, por ende, a las instituciones.

La Policía es una institución que lucha por mantener el orden y hacer respetar nuestras vidas y bienes. Es la autoridad más cercana al ciudadano. Claro, no es perfecta, pero día a día pone sacrificios en cumplimiento de su deber y cumple labores sociales. Está conformada por ciudadanos, hombres y mujeres, de los que llamamos el pueblo, son hijos de nuestros vecinos. ¿Por qué el irrespeto? Por la intolerancia, porque hoy muchos se siente superiores a ellos. Por eso necesitamos una Policía cada vez más capacitada, revestida de autoridad y respaldada por la gente. Y se necesita castigo fuerte a los violentos. Claro, de parte y parte, pero es muy peligroso que se esté llegando a estos límites. También es causa de que se haya perdido la educación cívica.Carmen Rosa Novoa

Actuar con ponderación

Señor director:



La detención del expresidente Uribe ha causado un revuelo monumental que polariza aún más el país. Debemos actuar con ponderación.



El Congreso tiene solo 18 meses para legislar, pues el 2022 es año electoral. Tenemos, entonces, que focalizarnos en llevar a cabo la agenda que el presidente Duque mencionó en su discurso del 20 de julio, la cual consiste en proyectos de gran impacto social que permitan la recuperación de la economía, la disminución del desempleo y el asistencialismo bien entendido, para proveer de bienes y servicios a los millones de personas que están en un estado de vulnerabilidad deplorable.



Actuemos pensando con grandeza, evitando no perder el norte que nos hemos trazado como país. ¿Seré demasiado ingenuo?Gabriel Remolina Ordóñez

¿Cinismo o procacidad?

Señor director:



“Nosotros no teníamos una política de reclutamiento de niños”, afirmó en varias entrevistas la senadora de la Farc Sandra Ramírez. “Hubiera sabido que alguien reclutó (niños y niñas) a las malas, lo habría sancionado”, dijo Rodrigo Londoño, jefe del partido político Farc. “... Ante la JEP estamos diciendo la verdad, como es nuestro compromiso”, aseguró también Ramírez. “Quizás, quizás, quizás” fue la respuesta, entre risas, de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ ante la pregunta de si las Farc tenían previsto pedir perdón a las víctimas. Hoy, ¿en dónde y qué está haciendo ese dueto artístico, participante activo de los diálogos de paz? Por eso, cinismo o procacidad son lo mismo. Da lo mismo.Ilse Bartels L.

Parques y ciclovías

Señor director:

Permítanme sugerirle a la señora alcaldesa que, al término de esta larga cuarentena que culmina este jueves, se abran todas las ciclovías y parques al mismo tiempo, pues así no se concentrarán tanto las personas en un solo sitio, sino que al haber más espacios habrá más distanciamiento social y menos aglomeraciones. Sé que es un reto grande, pero es hora de empezar a normalizar la situación.Ángel Senosiain

