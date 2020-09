Señor director:



Ante el horror, ante la infinita cobardía, ante los golpes a quien ya tenían sometido en el suelo, ante la sevicia de 2 armados contra un caído inerme, ante la rodilla en el pecho y cuello del caído, ante lo criminal de las descargas directas y prolongadas de electricidad, ante la súplica de Javier Ordóñez, “por favor, por favor, por favor...”, ¡¿qué decir, sentir, qué pedir?!

Que no se repita. Que no quede impune. Que los “iremos hasta las últimas consecuencias” y “que les caiga toda la fuerza de la ley”, etc., no los prediquen, sino que los hagan efectivos.



¡Y, por favor, que la respuesta y protesta de los indignados y horrorizados -que somos todos- ante este crimen no sea más violencia! ¡Por favor, por favor, por favor! Javier, paz en su tumba.Ilse Bartels L.

Ciclorrutas subutilizadas

Señor director:



Mucha polémica ha generado en Bogotá la construcción de ciclorrutas, algunas como parte de proyectos aprobados por el Concejo de Bogotá y otras construidas por iniciativa de la alcaldesa.



Estas tienen ciudadanos que las consideran convenientes y otros se sienten perjudicados, pues afectan la movilidad de los vehículos, ya bastante comprometida por el retraso en infraestructura vial de Bogotá. Pero lo que realmente ofende a los bogotanos es que las ciclorrutas no sean utilizadas por los ciclistas, y en lugar de ello invadan los escasos espacios vehiculares, pongan en riesgo sus vidas, generen trancones e incomoden a los conductores, quienes corren el riesgo de atropellarlos y enfrentar indeseables líos judiciales. No entiendo por qué las autoridades no obligan a los ciclistas a utilizar las vías diseñadas para ellos. Así, las ciclorrutas son subutilizadas.César Vásquez

Registro histórico de la pandemia

Señor director:



El 2020 quedará marcado como el año de la pandemia, y se esperaría de ella obtener y compendiar la mayor información posible, en caso de que un evento similar se repita. Una especie de manual guía en el cual queden registros todos aquellos aspectos involucrados, desde lo administrativo, económico, social y científico hasta los posibles errores derivados de algunas decisiones. Nadie pudo imaginar lo que sería enfrentar una emergencia de semejante magnitud, y de seguro que dejar evidencias o un registro histórico de todo lo que significó para la humanidad esta horrible tragedia sería, para una siguiente generación, de mucha utilidad.Wadid Arana

El deporte sin público

Señor director:



Volvió el fútbol. En Europa se había hecho desde hace unas semanas. También el tenis y el ciclismo, pues estamos nada menos que en pleno Tour de Francia, con colombianos entre los primeros 10 de la general. Parece que están volviendo todas las actividades y esperanzas de salir de la pandemia. Pero qué diferente es el deporte sin público, sin el aplauso ni los gritos de admiración. Esto se me hace más bien triste. Y si la vacuna se demora, todo tardará también. Qué duro momento estamos viendo, pero hay que ponerle buena cara, ánimo y disciplina, pues al menos ya hay esperanzas.José Francisco Piñeres

