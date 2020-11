Una película para crear conciencia

Señor director:



El mundo está lleno de problemas y preocupaciones. Pero el que acabará con la vida en la Tierra, más temprano que tarde, es la indiferencia de la mayoría y la increíble lentitud de los gobiernos en tomar acciones ante el inminente desastre ecológico que nos espera dentro de pocos años. Los desastres medioambientales debidos a la actividad humana irresponsable son infinitos y nos están llevando a pasos agigantados a la destrucción total de este mundo, como es evidente en las calamidades que vemos día a día por el cambio climático.

Hay que tomar conciencia ante tanta devastación y comenzar a sensibilizar individualmente a nuestro alrededor. Una de las maneras de comenzar a darse cuenta de este peligro que nos acecha es ver una extraordinaria película que está en Netflix, Una vida en nuestro Planeta, de David Attenborough, que debería exhibirse en colegios, universidades, empresas, vuelos naciones e internacionales y en todos los ámbitos posibles. ¡Salvar nuestro planeta está en nuestras manos!Haydée A. Chiapero B.

Nuevo ambiente en el mundo

Las fiestas en Washington, y muchos sitios más en Estados Unidos, el ambiente en el mundo, las felicitaciones de muchos jefes de Estado a Joe Biden indican que hay alegría y tranquilidad por la llega de un demócrata a la Casa Blanca. El mundo necesita actos de reconciliación, que en mucho se proyectan desde la Oficina Oval de la primera potencia. Trump le deja un escenario complicado, y son muchos los restos que enfrentará la nueva pareja presidencial, pero estemos seguros de que será un gobierno con respeto, en el que imperen la diplomacia, las buenas maneras, otra relación con el Congreso. Biden gobernará para todos.José Francisco Piñeres

Paradojas del destino

El aprendiz fue un reality en el que el actual presidente de Estados Unidos hacía de figura central, para evaluar a un grupo de candidatos que aspiraban a ocupar un cargo en una de sus empresas. En ese programa Trump hizo famosa una frase con la que despedía sin piedad a cada participante: “You’re fired!” (¡estás despedido!). Como nunca lo imaginó, hoy los ciudadanos de ese país, y a punta de votos, le acaban de decir: ‘Señor presidente... you’re fired! ’.Wadid Arana D.

Apoyo a los pequeños labriegos

El campesino colombiano de pequeñas parcelas para cosechar depende del trabajo propio y el de su familia, apoyado solamente en su azadón, machete y dineros que consiguen, a veces, con préstamos ‘gota a gota’ para poder comparar sus semillas, fertilizantes y otros insumos, arriesgando la pérdida de sus cosechas, que ponen algunas veces como garantías. Todo porque no encuentran ayuda del Estado.



Adicionalmente, los pequeños finqueros deberían recibir ayuda del Gobierno central y municipal para constituir verdaderas cooperativas agrícolas campesinas, donde con centros de acopio puedan vender sus cosechas a precio justo y encontrar apoyo financiero con bajos intereses para seguir progresando con sus pequeños cultivos.Rafael Antonio Córdoba Ardila

