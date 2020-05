No bajar la guardia

Señor Director:



Poco a poco debemos regresar a la normalidad, a poder trabajar, a socializar, pero se debe seguir minimizando el daño en toda la sociedad por causa del covid-19, que según dicen es un problema largo. Las consecuencias van a ser duras en lo económico: bajo crecimiento nacional, desempleo y más pobreza, entre muchos otros. El desempleo va a ser grande, y sus consecuencias son impensables.

Por ejemplo, muchas personas que se fueron a las grandes ciudades van a regresar a sus lugares de origen. Ahí tienen un gran reto los alcaldes municipales. Deben estar preparados para tomarles la temperatura, preguntarles sus recientes movimientos y ponerlos en cuarentena si es el caso. Y no se olviden de los venezolanos, muchos de los cuales siguen sin paradero fijo, más los que van a regresar, imagino, pues allá cada día será peor. Durante largo tiempo, no se pude bajar la guardia.Ángel María Aguilar

Bogotá

Se fueron los ‘pinches’

Señor Director:



Leyendo el artículo de Redacción Medioambiente publicado el pasado 24 de abril, quiero hacerle algunas anotaciones: viví en Bogotá 3 años, del 60 al 63 del siglo pasado, y naturalmente vi muchos copetones, que son casi caseros por su mansedumbre. Inicialmente me extrañé por su nombre, pues en Antioquia los llamamos ‘pinches’.



Hace 30 años me vine a residir a una vereda a Rionegro, y había muchos de estos animalitos, pues llegan a las casas en busca de alimento, y yo les ponía comida a las tórtolas, a ellos y a otros, que son cafés en su ‘niñez’ y negros en su madurez, llamados chamones, cuyas hembras, en el colmo de la pereza, tiraban al suelo los huevos de las ‘pinchas’ que anidaban en mis matas y ponían los suyos para que aquellas los calentaran y los criaran.



Obviamente, hoy no se ve un ‘pinche’ o copetón en mi casa, y supongo que tampoco en mi vereda. Quise hacer esta anotación que puede servir para quien escribió la nota o para los aficionados a los pájaros.León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia

La nueva Colombia

Señor Director:



En promedio, para el mes de junio serán 800 municipios los que se encuentren libres de coronavirus en Colombia. El Gobierno tiene la gran oportunidad de desconcentrar la riqueza, ante el confinamiento del resto del país. Así se debe impulsar el desarrollo de estos entes olvidados, llevando más educación, internet, verdaderos hospitales, crédito para la agroindustria, acceso a la justicia, a la vivienda y al sistema financiero y demás necesidades urgentes y prioritarias.Luis Manuel Rivas Parra

Bogotá

