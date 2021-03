Que no sea solo un día

Señor director:



El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Sí, pero deben ser los 365 días del año: con respeto y amor. No más violaciones, no más masacres, no más feminicidios, no más violencia intrafamiliar; respeto a sus derechos. Que cada día que salgan a la calle se puedan sentir seguras y no con miedo a que sean ultrajadas con solo una mirada, con un piropo barato que las haga sentir incómodas. Por un Día de la Mujer que realmente valga la pena decir que todo lo que se ha hecho valió y que se logró sentir que valía la pena ser mujer. Conmemorar es no decirlo solamente un día, sino tenerlo presente a cada momento, a cada instante, saber que son mujeres guerreras, poderosas, que están luchando a cada segundo por sus sueños y por una equidad.Dayana Lizeth Cristancho Gómez

Prepararnos para el invierno

Señor director:



Llega el periodo de lluvias a Colombia, como lo estamos viendo. Es muy importante prepararnos para ello. Y esta labor debe tener como actores principales a las alcaldías locales y, desde luego, las gobernaciones.



Hay que prevenir, observar dónde se pueden presentar represamientos y deslizamientos; revisar las rondas de los afluentes; en las ciudades y pueblos, destapar alcantarillas, no permitir acumulación de basuras y hacer un llamado a la gente a que no permita aguas empozadas, que traen enfermedades como el dengue.



Otra cosa importante es que se debe revisar el estado de los vehículos, que sus llantas no estén lisas. Mucho hay que hacer. Entre todos, desde los campesinos hasta los burgomaestres, podemos evitar tragedias y males. El invierno suele golpearnos en forma cruel.Ángel María Aguilar

Mejor película iberoamericana

Señor director:



El oscarizado director español Fernando Rodríguez Trueba dirigió la película colombiana El olvido que seremos, obra homónima del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, obteniendo el Premio Goya 2021 como mejor película iberoamericana. Talento colombiano de lujo: Patricia Tamayo, Aída Morales, Juan Pablo Urrego, Santiago Giraldo y el español Javier Cámara en el rol de Héctor Abad Gómez, protagonista de la cinta, médico, docente, activista antioqueño y padre del escritor, asesinado en Medellín. La historia es amorosamente narrada desde la infancia de manera íntima hasta el dolor eterno por la muerte de su padre.



Recordemos que Trueba ganó un Óscar en 1993 con la película Belle Époque. Felicitaciones a Caracol Televisión y a su equipo, pues Colombia, después de muchos intentos, se alzó con un Goya.Helena Manrique Romero

