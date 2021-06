La situación da miedo

Señor director:



Siente uno temor de lo que está pasando. Unas camas UCI casi al tope, contagios al máximo en el tercero o no sé si cuarto pico, que según informa

EL TIEMPO está afectando duramente también a los jóvenes, y marchas en todas las ciudades, que seguramente ayudarán a que haya más contagios. Y ahora hay aperturas en el comercio. Estas deben ser necesarias, pero necesitan controles estrictos y conciencia del momento en el que estamos. ¿Qué nos espera? ¿Está quedando la responsabilidad en la gente?

Cada vez conoce uno más casos de personas cercanas que mueren de covid. La incertidumbre es terrible. Ve uno que cada día la responsabilidad es mayor en el ciudadano, pero, a pesar de todo, sigue la indisciplina, se ven tumultos, transporte lleno, reuniones, fiestas, etc.



Esta situación da miedo. Que Dios nos coja confesados, pues lo que se viene puede ser muy difícil si no hay prudencia, disciplina, orden y si pronto no termina el paro, que es aprovechado por vándalos y violentos.Lucila González de M.

Reconstrucción del país

Señor director:



La reconstrucción de San Andrés y Providencia, luego del huracán que azotó las islas, que tasaron en 100 días, se tomará fácilmente un año en el mejor de los casos. Mi invitación es a concientizarnos sobre la recuperación del país, producto del vandalismo, los bloqueos y la destrucción de los bienes públicos. ¿Quién va a responder por este tsunami? ¿Cuántas generaciones atenderán la deuda que debemos pagar durante los próximos años? Reflexionemos y concentrémonos en la identificación de un líder que entienda lo que se nos viene pierna arriba y busque la participación de los jóvenes y las mujeres del país.



Las mujeres tienen la misión de guiar en los hogares la reconquista de los principios y valores para tener una mejor Colombia. Combatamos la polarización, que es peor que la pandemia. Mandemos al carajo a quienes siembran odio y malestar. Somos bendecidos al tener nuestra nación. Pellizquémonos.Gabriel Remolina Ordóñez

Las negociaciones, frenadas

Señor director:



La pandemia hizo que se manifestara la crisis institucional que permanecía latente bajo la desigualdad y la pobreza, por la corrupción, la polarización política y la exclusión de la mayoría de la agenda política. Los ciudadanos del común tenemos derecho a que, sin dilaciones, se aborden las soluciones mediante los instrumentos constitucionales vigentes. Se debe implementar prioritariamente la reforma rural integral para lograr la autosostenibilidad y la seguridad alimentaria. Garantizar una educación equitativa y de calidad para todos. Buscar una economía fuerte con la consolidación de la inversión en infraestructura, en innovación y en el desarrollo de una industria más productiva y sostenible.



Nuestro derecho a la protesta ya está garantizado por la Constitución. Exigimos representación en las negociaciones, pues ya hemos perdido recursos que hubiesen hecho posible un gran avance. ¡Hay que hacer cumplir la Constitución!Carlos H. Quintero B.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co