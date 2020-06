Un antecedente

Señor director:



Dice el gobernador suspendido Aníbal Gaviria que él delegó la firma del otrosí que lo tiene encartado en la Secretaría de Infraestructura del Departamento y que, por lo tanto, no es responsable del delito que se le imputa.

Si ese argumento toma fuerza, hace carrera y es aceptado por la Corte Suprema para revocar la medida de la Fiscalía, querría decir que yo fui condenado injustamente a siete años de prisión, pues siendo presidente de la sociedad matriz de Interbolsa nunca firmé documento alguno, operé en el mercado público de valores y tuve código de la BVC o credencial del AMV para actuar en el mercado a través de la filial la comisionista de bolsa. Me condenaron porque, no obstante ser un actor pasivo en la debacle de la comisionista de bolsa, era el responsable de la organización.Rodrigo Jaramillo Correa

La lentitud de la justicia

Durante la pandemia trato de imaginarme cómo será nuestro país en los próximos años y, por más optimista que sea, me es imposible creer que vendrán tiempos mejores si no reaccionamos ante los temas más sensibles. Los proyectos de cadena perpetua para los pedófilos y la casa por cárcel para los corruptos son un ejemplo de que hemos claudicado.



En cuanto a los pedófilos, entiendo que se cometen alrededor de 7.000 casos anuales, y van a prisión ni siquiera el 2 por ciento. La condena actual es de 60 años. ¿Qué se pretende con el proyecto al cual le han dedicado miles de millones de horas?



Con la corrupción es peor, pues los robos tasados superan miles de cientos de millones de pesos y los resultados son cercanos a cero si los medimos en dineros recuperados, que es el chiste y debería ser la misión de los tres mosqueteros (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría).



No podemos seguir con la lentitud propia de la justicia. Actúen, señores magistrados. De ustedes depende que también sus nietos tengan un país decente. Entiendo que desde la promulgación del decreto de casa por cárcel, liderado por la actual alcaldesa, ni un solo procesado ha llegado a la cárcel.Gabriel Remolina Ordóñez

¿Y dónde está la Fiscalía?

La situación de médicos, enfermeras(os) y paramédicos es difícil por la ignorancia de algunos ciudadanos. Hasta hoy, ni la Fiscalía ni su cuerpo de investigación han mostrado ningún resultado en la judicialización de los villanos sin conciencia que agreden, ultrajan y amenazan de muerte a quienes dan todo por nuestra salud. Es hora de que la Fiscalía haga menos show y cumpla su función eficientemente. Se necesitan menos promesas y más hechos, señor Fiscal.Martha García Cobos

La actitud de Fecode

Fecode convocó marchas de protestas sin considerar, por ejemplo, el caso de España. Allí, por unas protestas feministas y sabiendo ya de la existencia del coronavirus, el pasado 8 de marzo salieron a marchar. Ya han muerto más de 28.000 personas. Ante esto no puedo dejar de tildar la actitud de Fecode como irresponsable. Juan Guillermo Durán







