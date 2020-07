La recuperación tras el incendio

Señor director:



Sobre esta pandemia hay una información desbordada. Está bien que nos orienten e impongan las medidas que haya que poner, pero no está bien llevarnos a un extremo frenético, casi de locura. Nuestra salud mental es muy importante, y eso lo deben analizar todas las autoridades, pero sobre todo los medios de comunicación.

Esto es lo más parecido a un incendio forestal, en el cual la vegetación se consume en horas, o días, y su recuperación tarda muchos años. Entre todos tendremos que empezar a refundar nuestras vidas, abonando los terrenos y sembrando muchos árboles para que puedan crecer y volver a una normalidad relativa.



Y a los incrédulos, solo miren a su alrededor y el mundo entero, es como el que toma licor a sabiendas de que va a manejar. Su irresponsabilidad involucra a personas que nada tienen que ver.Gerardo Prada Ahumada

No es tiempo de revoluciones

Señor director:



A los 70 y en adelante, qué cuento trasnochado el de la ‘revolución de las canas’. Lo que tenemos es que cuidarnos de la pandemia. En la vía del otoño nos queda vivir con tranquilidad y paz, acompañados de buenos libros y excelentes tintos. Ya no es momento de pensar en ninguna revolución, ni mucho menos en el libre desarrollo de la personalidad.



Los mayores de setenta nos debemos cuidar mentalmente para no tornarnos en atrabiliarios ni en adustos. Ya estamos ‘en tierra derecha’; no nos desubiquemos, porque resultamos haciendo un oso descomunal. Hay que dejar buenos recuerdos y potentes ejemplos de bonhomía. A cuidarnos del covid-19.Rogelio Vallejo Obando

Liderar es servir

Señor director:



Felicitaciones a Mauricio Rodríguez, quien en su columna del pasado 2 de julio, en este diario, titulada ‘No volver a la normalidad’ (después de la pandemia del covid-19), relata el mensaje de despedida a sus graduandos, como profesor de Liderazgo. Les pide con la claridad y rectitud de un verdadero maestro que tengan en cuenta diez causas fundamentales que deben considerar y defender por el resto de sus vidas para dejar una huella positiva en este mundo, recordándoles que “liderar es servir”.



Consejos sabios y esenciales en los que deberíamos reflexionar todos los seres humanos, para que el breve paso por este mundo valga la pena. Recomiendo a todos los jóvenes y a muchos mayores a los cuales les haría mucha falta leer estos ‘diez mandamientos de la ley del hombre’, como yo los llamaría.Haydée A. Chiapero B.

Trabajo por horas

Señor director:



Antes, yo era enemigo del trabajo por horas por las trampas para las que se puede prestar. Pero me gusta como lo propone el Sr. Hernández, de Bucaramanga: que sea de los ministros para abajo y para todo el mundo. Qué bueno que a los parlamentarios se les pague solo por las horas laboradas, y a altos ejecutivos del Estado, los cuales ganan muchos millones. Y no se podrían incluir horas de turismo, como es frecuente. Si esta propuesta se toma en serio, nos sobraría dinero para enfrentar varias pandemias. Fidel Vanegas Cantor





