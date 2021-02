¡Ay, mi Buenaventura!

Señor director:



Así como se describe en el editorial de EL TIEMPO del 8-1-2021, ‘Duele Buenaventura’, nos condolió la difícil situación que padece esta bella región. En lo poco que va de este año van 22 homicidios y 11 desaparecidos. Hay enfrentamientos entre bandas. Las raíces del problema: hace 720 años, Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, y pareciera que los gobiernos de Colombia no se han enterado, pero las mafias del narcotráfico sí, porque ellos sí tienen allí sus rutas macabras y son los únicos que ofrecen posibilidades de ingresos a la población y, sobre todo, a la juventud.

El rescate de Buenaventura no se hará solo con fusiles ni con las altas sumas que ofrece el Gobierno por información. En toda la región hay muchas posibilidades de producir. En el litoral se encuentra chontaduro, coco, moringa, sacha-inchi, pancoger... En el mar territorial está la rica variedad piscícola, sobre la cual se puede multiplicar el turismo. De gran ayuda sería, también, que la Fuerza Naval ayude al transporte acuático, igual que Satena en los aires. Así mismo, que la Universidad Nacional abra allí una facultad extramuros.Fidel Vanegas Cantor

Centenario de Lana Turner

Este 8 de febrero, el cine norteamericano rememora la figura de esa gran actriz estadounidense de nombre Julia Jean Mildred Frances Turner, conocida en el mundo cinematográfico como Lana Turner.



Nació en Wallace, estado de Idaho, en 1921, y desde niña se destacó por sus condiciones artísticas, que la llevaron a ser protagonista de su primera película, Nace una estrella, cuando apenas pasaba de los 15 años.



Ha sido una de las más bellas figuras femeninas del celuloide. Estuvo ligada a varios matrimonios, entre los que se destacan el del músico de jazz Artie Shaw y el actor Lex Barker (Tarzán). Actuó en más de 50 películas exitosas con grandes actores, destacándose en El cartero siempre llama dos veces, Vidas borrascosas y El extraño caso del doctor Jekyll.



En este centenario del natalicio de Lana Turner, su figura sigue latente en la memoria de quienes la admiramos en sus películas.José Portaccio Fontalvo

Volver o no volver

La presencialidad llenó de alegría las aulas de colegios y universidades privadas en Bogotá. Era de esperarse que el retorno generara gran gozo entre niños y jóvenes al poder compartir con sus amigos, compañeros y profesores. Aunque las medidas de bioseguridad y protección siguen vigentes, aún persisten las dudas para quienes no desean que sus hijos, de cierta manera, se expongan a algún contagio.



¿Realmente se está pisando en terreno firme al llevar a cabo estas acciones? ¿Quizá se hubiera contemplado la posibilidad de vacunar a un grupo perteneciente a esta población para que el riesgo estuviera absolutamente frenado y controlado?



Aunque la alternancia será una constante durante estos meses y se dice que el pico de contagio descendió considerablemente, no se puede alejar de las cifras que representan las muertes por el virus. Volver o no volver, he ahí el dilema.Juan Pablo Méndez Rodríguez

