Estado solidario

La pandemia evidenció muchos problemas sociales del país, donde la pobreza es preocupante. Luego, las acciones de la naturaleza (lluvias y huracanes) dejaron miseria y desolación en varias regiones. Es frecuente ver iniciativas de las empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y artistas que recolectan ayudas en especie y en dinero, lo que está muy bien y ha demostrado que los colombianos somos solidarios. Pero... ¿y el Estado?

Siguen sin solucionarse los verdaderos problemas de muchos colombianos. Hoy contribuimos, pero no solucionamos los problemas que son de fondo y que llevan a aumentar cada día la pobreza y las desigualdades entre regiones. Ojalá los ciudadanos contribuyamos a estas iniciativas, y ojalá el Gobierno tenga un compromiso mayor en mejorar las condiciones de vida de los colombianos, en erradicar la corrupción y en cumplir sus promesas. Ojalá el Estado también sea solidario.Claudia Patricia Vargas Castañeda

¿Y las sanciones?

No me cansaré de insistir sobre el tema de la corrupción. Cómo es posible que en marzo, cuando se inició la pandemia, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hayan anunciado que se iban a unir para combatir a los corruptos que se robaban los dineros de los mercados para las personas pobres, así como a los contratistas del Bienestar Familiar, y a la fecha no conozcamos alguna sanción ejemplar para estos corruptos.



Vemos anuncios de la Contraloría, que dice que va a sancionar, y aún estamos esperando. Solo queremos ver sanciones ejemplarizantes y con devolución del dinero, pero no en casa por cárcel unos meses o un año. Hay que recordar la frase de un periodista que dijo: “En Colombia pasan muchas cosas, pero no pasa nada”.Julio César Patiño Díaz

La pandemia sigue

Llega Navidad y el año se va, pero la pandemia sigue. Un año extraño e interesante, pero aterrador por demás. Como en un cuento medieval, la pandemia llegó esgrimiendo su guadaña, a diestra y siniestra. Su rostro ha sido múltiple, incluso le han endilgado colores políticos y hasta los lingüistas le sacaron género. Pero la realidad es que la muerte no tiene género, no respeta a nadie. Mientras tanto, todos procuramos sobreponernos a su arremetida antes de que la vacuna nos inmunice. Por lo pronto, debemos tratar de pasar estas fechas tranquilos, comunicados y unidos por internet con la familia y los amigos, y ojalá que el próximo año logremos ver la luz al final del túnel.Juan Pablo Zapata

Un mensaje de esperanza

Conmovedora la foto de la primera persona vacunada contra el coronavirus, en el hospital Coventry, de Inglaterra, una mujer de 90 años. Es, a su vez, una vacuna de esperanza para la humanidad. Esta vez, por fin, los viejos son primeros. El Presidente cree que en el primer trimestre la tendremos en Colombia. Ojalá. El camino es largo y costoso, pero la ciencia nos da una luz al final de túnel. Por ahora, no hay que bajar la guardia, y cuidarnos en este diciembre. Aplacemos la fiesta, que pronto volveremos a poder llevar una vida más libre, más segura.Ángel María Aguilar

